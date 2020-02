Senado e Câmara tentam superar tensão após manifestação marcada para março

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, teria telefonado diretamente para o presidente Jair Bolsonaro, e para os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do STF, Dias Toffoli, na tentativa de reduzir a tensão diante das reações sobre a manifestação marcada para 15 de março. O acordo costurado por Alcolumbre prevê a votação dos vetos do presidente à Lei Orçamentária Anual de 2020, principalmente das emendas parlamentares, verbas que os deputados e senadores destinam para as regiões em que atuam. A sessão do Congresso sobre tema será na terça-feira (03).

