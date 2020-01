Senador republicano vê chance de novos testemunhos em impeachment de Trump, diz FT

— Foto: AP Photo/Jason Redmond

Um dos principais nomes do partido Republicano no Senado,Mitt Romneyreconheceu que as afirmações recém-reveladas de Bolton são motivo suficiente para que ele seja convocado a prestar depoimento.

“É cada vez mais aparente que seria importante ouvir John Bolton”, declarou. “É bastante provável que outros republicanos se juntarão aqueles que pensam que devemos ouvir Bolton.”

De acordo com o jornal “The New York Times” nesta segunda-feira, Bolton aponta em seu livro que Trump teria, de fato, imposto investigações sobre a família de Joe Biden como condição para liberação de US$ 391 milhões em ajuda militar.

Os democratas tentarão nesta semana alcançar 53 votos no Senado para que novas testemunhas sejam ouvidas no julgamento de impeachment. Para alcançar tal marca, é necessária a aprovação de toda a bancada democrata no Senado e o apoio de ao menos quatro republicanos. As chances eram reduzidas, porém as novas revelações de Bolton podem tornar a tarefa democrata mais tangível.