Sexta-feira, 21 de fevereiro

51 pessoas foram assassinadas no estado – mais de 1 morte foi registrada por hora. Até terça, quando o movimento começou, a média de homicídios era de 6 por dia.

Hoje, o Exército começou a atuar nas ruas e fazer a segurança na região metropolitana de Fortaleza. Diante do agravamento da crise, Bolsonaro mandou para o Ceará os ministros da Defesa, Fernando Azevedo, e da AGU, André Mendonça, para monitorar a situação a partir de segunda-feira.

O movimento de PMs no Ceará, que reivindica aumento nos salários, reacendeu um debate sobre a anistia de policiais que fazem greve, o que é proibido pela Constituição. No Congresso, há pelo menos dois projetos sobre o tema. O que eles propõem é perdoar os crimes, e não tornar legal as paralisações. Entenda aqui.

Já a paralisação dos petroleiros chegou ao fim, após acordo entre os trabalhadores e a Petrobras no Superior Tribunal do Trabalho. A greve durou 20 dias, e no dia 27 uma nova reunião vai discutir as demissões que foram o estopim para o movimento.

O dólar chegou a R$ 4,40 hoje, pela 1ª vez na história. Ao longo do pregão a moeda americana perdeu força, mas ainda assim fechou em alta: R$ 4,39. Na semana, o dólar subiu 2,16%, e acumula uma escalada de 9,55% no ano.

Os Estados Unidos reabriram o mercado para a carne bovina in natura do Brasil, o que garante um “selo de qualidade” para o produto. As exportações estavam suspensas desde 2017 por causa de problemas com a vacina contra a febre aftosa que, segundo o governo americano, foram resolvidos.

Claudia Leitte içada no segundo dia de carnaval em Salvador — Foto: Joilson César/Ag Haack

A sexta de folia começou com Saulo, Cláudia Leitte, Léo Santana e Anitta arrastando uma multidão em Salvador. O frevo rola sem parar em Pernambuco.

Carro abre-alas da Barro Zona Sul — Foto: Carolina Dantas/G1

E daqui a pouco começam os desfiles das em SP, com transmissão ao vivo no G1. Tem também um programa especial direto da Sapucaí, com as 7 escolas que abrem a Séria A do Rio.

Mulher tenta se proteger da chuva na Sapucaí — Foto: Marcos Serra Lima/G1