Shopping abre cedo para crianças autistas curtirem Papai Noel no silêncio

Famílias levam filhos autistas para se divertirem no shopping (Foto: Alana Portela)

Domingo foi dia das crianças autistas aproveitarem o café da manhã noShopping Campo Grandecom o Papai Noel. Pela primeira vez, elas ficaram mais de uma hora no local conhecendo o espaço e se divertindo nos brinquedos ao silêncio, antes do estabelecimento abrir as portas para o público em geral. O bom velhinho apareceu por lá e no seu sofá, recebeu os pequenos para tirarem fotos.

Os pequenos são do Amar, um grupo deWhatsAppcriado em 2015 e organizado por pais para trocarem experiências e planejarem atividades que ajudam no desenvolvimento dos filhos. Ontem o shopping abriu às 8h30 para as crianças curtirem os brinquedos até às 10h, horário de funcionamento do local. Ana Sauter é responsável pelas organizações de atividades na equipe e comenta que sobre a importância do acolhimento da sociedade.

“A inclusão de ambientes públicos na vida das crianças é algo no qual encontramos dificuldades pontuais, independente se tem autismo severo ou mais leve. Existe muito preconceito e podemos observar que hoje a maioria deles não têm uma característica física que define a deficiência, então falamos que o autismo não tem cara”, diz.