SiSU 2020: inscrições estão abertas

Plataforma é a principal forma de ingresso nos cursos superiores de instituições públicas no país. Inscrição é gratuita.



Por Giullya Franco

As inscrições do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2020 do primeiro semestre foram abertas nesta terça-feira, 21 de janeiro. O prazo vai até domingo, 26 de janeiro, e ainscrição é gratuita.

Inscreva-se no SiSU 2020

Para participar do programa o estudante deve ter feito as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 e não pode ter tirado nota zero na redação. O estudante também não pode ter feito as provas como “treineiro”, ou seja, é preciso ter concluído o ensino médio.

O prazo de inscrição no SiSU 2020 foi alterado ontem. O período encerraria no dia 24, mas o Inep anunciou que houve um erro na correção das provas doEnem 2019e cerca de 6 mil estudantes tiveram suas notas afetadas, principalmente na Bahia e em Minas Gerais. Segundo o Inep, os problemas aconteceram na impressão das provas e gerou a alteração na hora da correção, já que as provas são ligadas ao gabarito pela cor.

Mais: SiSU 2020/1: erro no Enem faz MEC ampliar prazo de inscrição

Em entrevista coletiva realizada na noite da última segunda-feira (20), o presidente do Inep, Alexandre Lopes, informou a correção da pontuação do Enem 2019. No sábado anterior, uma força tarefa do Inep fez a varredura das provas e a detecção de quais estavam com erro. Em um post no domingo à noite, o órgão divulgou um canal exclusivo para que os participantes solicitassem a revisão de suas notas até as 10h de ontem.

Como fazer a inscrição no SiSU 2020?

O Ministério da Educação (MEC) recebe as inscrições no programa por meio dapágina do SiSUe permite que os candidatos escolham até duas opções de vagas. Veja as instruções abaixo:

1) NoSite do SiSUo estudante deve se cadastrar utilizando o número de inscrição e senha doEnem 2019até as 23h59 do dia 24 de janeiro;

2) Com o login pronto, é hora do candidatoconfirmar seus dados. Se tiver alguma informação errada é só alterar e confirmar os novos dados. Com os dados confirmados é hora de começar a inscrição;

3) Como o candidato podeescolher dois cursos, no primeiro momento ele deve pesquisar a primeira opção. Ele pesquisa por cidade e instituição de ensino, além de poder conferir a quantidade de vagas para ampla concorrência e sistema de cotas;

4) Com a escolha do curso feita, é hora do estudante observar as informações sobre asmodalidades de concorrênciae selecionar em qual deseja concorrer. Os documentos exigidos para a matrícula também devem ser verificados para que o candidato possa providenciá-los até a data de matrícula;

5) O procedimento deve ser repetido paraescolher o curso de segunda opção. O estudante tem até o último dia de inscrição para alterar os cursos escolhidos;

6) Acompanhe as notas de corte que serão liberadas a partir do segundo dia de inscrições.

Entenda as notas de corte do SiSU

Anota de corte do SiSUé a média mínima exigida no Enem para ser aprovado em um curso. Essas notas são liberadas pelo sistema a partir do segundo dia de inscrição, e variam conforme a modalidade de concorrência.

Saiba como calcular a média do Enem

A nota de corte pode alterar de um dia para outro, por isso é importante acompanhar todos os dias e analisar a possibilidade de aprovação. Os estudantes podem alterar suas opções de curso até o último dia de inscrição.

Saiba mais sobre as notas de corte do SiSU

Resultado e Matrículas

O MEC vai liberar oresultadodo SiSU 2020/1 no dia28 de janeiroe os aprovados deverão se matricular entre os dias29 de janeiro e 4 de fevereiro, na instituição que foi aprovado. Antes da matrícula é necessário conferir todos os documentos exigidos.

Lista de espera

Os candidatos que não forem chamados em nenhuma das duas opções de curso devem manifestar interesse na lista de espera, entre os dias29 de janeiro e 4 de março. O participante deve escolher entre um dos cursos que selecionou durante a inscrição.

As chamadas das listas de espera são realizadas pelas próprias universidades. Os estudantes devem acompanhar os meios de divulgação das instituições entre os dias 7 de fevereiro e 30 de abril.

Saiba mais sobre a lista de espera do SiSU

Vagas

Este ano o MEC está oferecendo237.128 vagasem 128 instituições de ensino. O número é maior do que o oferecido no SiSU 2019/1, que teve a oferta de 235.476 vagas.

Quase todas as universidades federais aderiram ao SiSU 2020. Algumas exceções são as federais do Pará (UFPA), Oeste do Pará (UFOPA), de Brasília (UnB) e de Rondônia (Unir). Todos os institutos e centros federais de educação tecnológica também estão no SiSU e algumas universidades estaduais também optaram por participar, como a Universidade de São Paulo (USP).

Veja todas as instituições que aderiram ao SiSU

Cronograma – SiSU 2020

Inscrições:21 a 26 de janeiro de 2020

Resultado:28 de janeiro

Matrículas:29 de janeiro a 4 de fevereiro

Inscrição na lista de espera:29 de janeiro a 4 de fevereiro

O SiSU é a principal forma de ingresso nos cursos superiores de instituições públicas no país e abre inscrições duas vezes por ano. A próxima edição deve acontecer em junho.

Para mais informações acesse aPágina do SiSU 2020ou consulte oedital.