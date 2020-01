Sisu 2020: inscrições são abertas com prazo estendido; estudantes relataram lentidão em site

Logo após o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) liberar as inscrições no site do Sisu, estudantes relataramlentidãoedificuldadespara se candidatar às vagas das universidades federais. A situação começou a sernormalizadano fim da madrugada.

Nas redes sociais, usuários reclamaram da mensagem que surgia logo depois de clicarem no botão ‘Fazer inscrição’. Os estudantes eram redirecionados para uma página com o aviso de que as “inscrições estão encerradas”. Quem conseguia incluir os dados pessoais para prosseguir com a inscrição reclamou de falhas na autenticação.

OG1não obteve contato com o Ministério da Educação (MEC) para esclarecer as falhas no site do Sisu.

Nas redes sociais, o Sisu se tornou um dos assuntos mais comentados durante a madrugada, e as dificuldades geraram memes:

As inscrições no Sisu foram abertas poucas horas após o MEC e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) confirmarem que a data estava mantida, mesmo com os erros na correção de provas do Enem. Segundo o Inep, o erro no Enem afetou 5.974 estudantes e as notas já foram corrigidas.

Sisu 2020: como se inscrever

As inscrições devem ser feitas na página do Sisu.

Podem participar os candidatos que fizeram o Enem em 2019 e não tiraram nota zero na prova de redação. Nesta edição, são 237.128 vagas em 128 instituições de todo o país.

Cada candidato poderá se inscrever em até duas vagas, especificando a ordem de preferência e o turno no qual pretende estudar.

Também é necessário definir a modalidade na qual o aluno se encaixa – ampla concorrência ou alguma relativa às ações afirmativas (com critérios raciais ou sociais).

O que o candidato deve saber sobre a inscrição do Sisu:

As inscrições vão de 21/1 a 26/1 ;

; É possível escolher dois cursos (primeira e segunda opção);

(primeira e segunda opção); O sistema atualiza uma vez ao dia e muda a ordem dos inscritos conforme a nota do Enem;

e muda a ordem dos inscritos conforme a nota do Enem; A primeira atualização será divulgada a partir da 0h de 23/1;

Recomenda-se que o estudante entre no sistema uma vez ao dia para saber se a disputa pela vaga ainda é viável ou se prefere mudar de curso;

para saber se a disputa pela vaga ainda é viável ou se prefere mudar de curso; O resultado da chamada regular sai no dia 28/1 ;

; Se for a provado na segunda opção de curso , o candidato não será incluído na lista de espera da primeira opção (leia mais abaixo);

, o candidato não será incluído na lista de espera da primeira opção (leia mais abaixo); O prazo para escolher participar da lista de espera é de 29/1 a 04/2 ;

; A convocação da lista de espera será no dia7/2 a 30/4;