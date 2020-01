Sisu 2020 teve quase 1 milhão de inscritos no 1° dia; candidatos voltam a relatar lentidão no site

Ao todo, nas primeiras 24 horas, foram 993.311 pessoas inscritas. No ano anterior foram 492 mil candidatos no mesmo período, segundo o Ministério da Educação (MEC). Como os participantes podem se inscrever em até dois cursos, o número de candidaturas registradas era, até 1h, 1.870.751. Os concorrentes podem se inscrever até as 23h59 do próximo domingo (26). O balanço do primeiro dia de inscrições foi divulgado pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, na manhã desta quarta-feira (22). Após a crise provocada pelo erro na correção de parte das provas, o primeiro dia de Sisu foi marcado por instabilidades no acesso ao site. No fim da terça, o ministro disse que os problemas estavam resolvidos. Entretanto, estudantes voltaram a relatar instabilidades na manhã deste segundo dia de Sisu. Em nota desta quarta, o MEC informou que o site está funcionando normalmente. O prazo, que antes se encerraria na sexta (24), foi prorrogado para até23h59 de domingo (26). Isso ocorreu por causa de erros nas correções de provas do Enem. De acordo com o MEC, a falha afetou quase 6 mil candidatos e foi corrigida pouco antes da abertura das inscrições do Sisu. Comprovativo de inscrição do Sisu 2020 — Foto: Reprodução Site Sisu No primeiro dia de Sisu, logo após o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) liberar as inscrições no site, estudantes relataram lentidão e dificuldades para se candidatar às vagas das universidades públicas. OG1entrou em contato com o Ministério da Educação (MEC), que disse que o sistema foi restabelecido e que o problema de lentidão é ocasionado pelo grande número de acessos simultâneos de usuários. As reclamações seguiram ao longo de toda a terça-feira e alguns candidatos relatam, na quarta-feira, que não conseguiam fazer a inscrição. Inscrição do Sisu 2020 poderá ser feita por dispositivos móveis — Foto: Reprodução/Sisu Sisu 2020: como se inscrever As inscrições devem ser feitas na página do Sisu.

Podem participar os candidatos que fizeram o Enem em 2019 e não tiraram nota zero na prova de redação. Nesta edição, são 237.128 vagas em 128 instituições de todo o país.

de todo o país. Cada candidato poderá se inscrever em até duas vagas , especificando a ordem de preferência e o turno no qual pretende estudar.

, especificando a ordem de preferência e o turno no qual pretende estudar. Também é necessário definir a modalidade na qual o aluno se encaixa – ampla concorrência ou alguma relativa às ações afirmativas (com critérios raciais ou sociais). Veja dicas e estratégias para escolher o curso certo no Sisu O que o candidato deve saber sobre a inscrição do Sisu: As inscrições vão de 21/1 a 26/1 ;

; É possível escolher dois cursos (primeira e segunda opção);

(primeira e segunda opção); O sistema atualiza uma vez ao dia e muda a ordem dos inscritos conforme a nota do Enem;

e muda a ordem dos inscritos conforme a nota do Enem; A primeira atualização será divulgada a partir da 0h de 23/1 ;

; Recomenda-se que o estudante entre no sistema uma vez ao dia para saber se a disputa pela vaga ainda é viável ou se prefere mudar de curso;

O resultado da chamada regular sai no dia 28/1 ;

; Se for aprovado na segunda opção de curso, o candidato não será incluído na lista de espera da primeira opção (leia mais abaixo);

O prazo para escolher participar da lista de espera é de 29/1 a 04/2 ;

; A convocação da lista de espera será no dia7/2 a 30/4; Abertura das inscrições: 21 de janeiro (terça-feira)

21 de janeiro (terça-feira) Fim das inscrições: 23h59 de 26 de janeiro (domingo)

23h59 de 26 de janeiro (domingo) Resultado: 28 de janeiro

28 de janeiro Prazo para participar da lista de espera: 29/1 a 04/2

29/1 a 04/2 Convocação dos candidatos em lista de espera:07/2 a 30/4

Sisu) teve quase 1 milhão de candidatos inscritos no 1° dia de funcionamento do processo seletivo de 2020. Os candidatos usam as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na disputa por uma das 237 mil vagas em instituições públicas de ensino superior do Brasil oferecidas por meio do sistema.