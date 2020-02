Sobe para 170 número de assassinatos durante motim de policiais no Ceará

Os 170 homicídios registrados durante o motim de policiais militares no Ceará representam um aumento de 37% na comparação com os casos registrados durante a última paralisação de PMs no estado, em 2012

247 –Chega a 170 o número de assassinatos no Ceará durante o motim de policiais militares, entre meia-noite de quarta-feira (19) e 23h59 de segunda. Policiais paralisaram as atividades em busca de aumento salarial. Três batalhões da PM fechados no estado. Os 170 homicídios representam um aumento de 37% na comparação com os casos registrados durante a última paralisação de PMs no Ceará, em 2012. Naquele ano a mobilização durou sete dias (de 29 de dezembro de 2011 e 4 de janeiro de 2012), um a menos que o atual, e teve 124 assassinatos.

