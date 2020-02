Sobe para 220 o número de infectados na Itália por coronavírus

Ao menos sete pessoas morreram em todo país por conta do coronavírus, o Covid-19.

Dez cidades na região da Lombardia, próximo à capital financeira Milão, foram colocadas sob quarentena. Medidas similares foram adotadas na região de Veneto. Escolas e museus foram fechados, eventos, cancelados.

Os casos se concentram na região da Lombaria, próximo ao centro financeiro Milão. O governo local colocou dezenas de pessoas sob quarentena.

Eslovênia e Croácia, vizinhos da Itália e destinos populares para turistas italianos, realizaram nesta segunda reuniões de crise, mas não apontaram nenhum caso de Covid-19. A Croácia disse que vai supervisionar qualquer viajante vindo da Itália, incluindo crianças croatas que voltaram de excursões escolares.

No Irã, 12 pessoas morreram e 61 foram infectadas pelo Covid-19, segundo o Ministério da Saúde do país. Um membro do Parlamento afirmou, no entanto, que 50 pessoas morreram somente na cidade de Qom, a 120 km da capital Teerã.