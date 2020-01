Sobe para 3 número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil

coronavírus estão sendo investigados no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. As novas suspeitas são de pacientes internados em Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR). Na manhã desta terça-feira (28/01/2020), a pasta já havia informado que está aguardando os resultados do exame metagenômico para confirmar ou descartar a infecção em uma estudante de 22 anos em Minas Gerais.

O paciente do Rio Grande do Sul é chinês, não teve o sexo divulgado, e chegou ao país para visitar parentes em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre (RS) no dia 24/01/2020. A pessoa começou a apresentar sintomas condizentes com a definição de caso e também aguarda resultados de exames para confirmar ou descartar a doença. Sobre o paciente de Curitiba (PR), não há informações sobre sexo ou nacionalidade.

Os três casos se enquadram nas definições estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), ou seja, apresentaram febre e, pelo menos um sinal ou sintoma respiratório, e viajaram para área de transmissão local nos últimos 14 dias.

