Sobe para 44 número de mortos em razão das chuvas em Minas Gerais

Defesa Civil de Minas Gerais informou no fim da tarde deste domingo (26/01/2020) que o número de mortes em decorrência das chuvas no estado subiu para 44. A cidade com maior número de mortes é Belo Horizonte, com 14 vítimas.

Segundo o órgão, 19 pessoas continuam desaparecidas e outras 12 ficaram feridas. Até o último boletim divulgado pesa Defesa Civil, 3.354 pessoas estavam desabrigadas e 13.887 desalojadas.

O governo do estado decretou situação de emergência em 47 municípios (confira a lista abaixo). A determinação foi publicada no Diário Oficial do estado. A medida tem prazo de validade de 180 dias. Com isso, ficam dispensados de licitação contratos para aquisição de bens em resposta às chuvas, além da prestação de serviços e realização de obras nas áreas afetadas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) afirmou que Belo Horizonte teve o dia mais chuvoso da história da cidade, desde o início da medição climatológica, há 110 anos. Em 24 horas, o acumulado de chuvas chegou a 171,8 milímetros em Belo Horizonte.

Confira as cidades em situação de emergência:

Abre Campo;

Alto Caparaó;

Alto Jequitibá;

Belo Horizonte;

Betim;

Brumadinho;

Caeté;

Caparaó;

Carangola;

Cataguases;

Congonhas;

Contagem;

Divino;

Dores do Turvo;

Ervália;

Espera Feliz;

Guidoval;

Ibiaí;

Ibirité;

Luis Burgo;

Manhuaçu;

Mariana;

Mateus Leme;

Matipó;

Monjolos;

Muriaé;

Nova Lima;

Orizania;

Patrocínio de Muriaé;

Pedra Bonita;

Raposos;

Raul Soares;

Ribeirão das Neves;

Rio Acima;

Sabará;

Santa Bárbara;

Santa Luzia;

Santa Margarida;

São Gonçalo do Sapucai;

Sarzedo;

Senador Firmino;

Simonésia;

Taquaraçu de Minas;

Teófilo Otoni;

Tocantins;

Ubá;

Visconde do Rio Branco.

