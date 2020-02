Suspeita de novo coronavírus faz hóspedes ficarem confinados em hotel nas Ilhas Canárias

Um caso suspeito de infecção pelo novo coronavírus faz com que cerca de mil hóspedes de um hotel em Tenerife, nas Ilhas Canárias, sejam mantidos em confinamento desde as primeiras horas desta terça-feira.

Segundo as primeiras informações, um dos hóspedes é um turista italiano que teria sido diagnosticado com a Covid-19 — doença causada pelo novo coronavírus. Ele estaria esperando a confirmação do diagnóstico após um segundo teste.

De acordo com a porta-voz do H10 Costa Adeje Palace, “centenas de hóspedes do hotel estão sob vigilância sanitária”.

O italiano já está em isolamento em um hospital da região. Todos os hóspedes devem ser submetidos a testes nas próximas horas.