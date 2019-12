Suspeito de agredir Karol Eller quer processá-la: “Tem que pagar”

O Globo que pretende processá-la. Desde a briga entre os dois, ele disse ter perdido o emprego e recebido ameaças de morte e de linchamento.

“Fiquei como monstro e ela, como mocinha. Estão me atacando, atacando minha filha. Não existe isso de eu ter sido homofóbico. Eu tenho parente gay, lésbica, amigos gay e lésbica. Eu convivo com essas pessoas, jamais iria ofender, não tem lógica”, declarou ele ao jornal.

Alexandre também acusou Karol de “acabar com sua vida” e “sujar seu nome”: “Não fui eu que fiz esse estrago no rosto dela, eu me defendi, ela que me atacou. Vou processar, essas pessoas têm que pagar.”

O caso provocou polêmica porque, tratado no início como “um caso típico de homofobia”, ganhou novos contornos após a divulgação das imagens das câmeras de segurança e a oitiva de funcionários do quiosque onde ocorreu a briga. A investigação é liderada delegada Adriana Belém, da 16ª Delegacia de Polícia.

Após a divulgação do vídeo pelo Jornal Nacional, a delegada recuou sobre a afirmação de homofobia e afirmou, na última quinta-feira (19/12/2019), que cogita indiciar a youtuber por denunciação caluniosa.

Karol e Alexandre brigaram no último domingo (15/12/2019), em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ). Fotos divulgadas após o episódio mostram a youtuber com diversos ferimentos no rosto.

Depoimento

Segundo o depoimento de Alexandre, ele foi buscar uma cerveja no quiosque, onde Karol estaria “agitada” e mostrando uma arma na cintura. Um amigo dele, agente penitenciário, a teria abordado perguntando o porquê de ela estar armada. Questionou também se ela era agente.

A namorada da youtuber, Suellen dos Santos, que é policial civil, teria, então, se identificando e dito que pegaria a arma.

De acordo com Alexandre, Karol se atrapalhou e derrubou a pistola. Entretanto, o agente penitenciário e Suellen conseguiram fazer com que ela cedesse e entregasse a arma à namorada, que a guardou.

Em seguida, o agente e Suellen ficaram conversando, o que teria motivado ciúmes de Karol. Na versão da youtuber, ele teria flertado com a namorada e feito declarações homofóbicas.

O vídeo das câmeras de segurança, divulgado pelo Jornal Nacional, mostram Karol indo em direção a Alexandre e, em determinado momento, puxando a camisa dele até derrubá-lo no chão. Ele, então, se levanta e dá dois chutes nela.

