Suspeito de ataque a Porta dos Fundos diz a site que não teme ser preso

O suspeito de ter cometido um ataque contra a sede do Porta dos Fundos, Eduardo Fauzi Richard Cerquise, deu a primeira entrevista desde que fugiu para a Rússia. Ele falou com o repórter Lauro Neto, do site Projeto Colabora.

Fauzi afirma que não tem medo de ser preso. “Evidentemente, cadeia é uma experiência complexa e que tem potenciais desdobramentos terríveis, mas eu não me assusto com a ideia. Eu já fui preso antes e pude extrair algum aprendizado do evento”, afirmou.

Fauzi afirmou que tem uma namorada na Rússia com quem tem um filho e que pretende pedir asilo no país. Ele é considerado foragido da Justiça brasileira.

O suspeito contou que recebeu informações sobre seu pedido de prisão e fugiu antes de ser pego pela polícia. “Fui conectado o suficiente pra ser avisado do mandado a tempo de viajar pra fora do país”, disse.

Além do ataque à produtora, Fauzi possui uma longa ficha criminal que inclui crimes como ameaça, lesão corporal, desacato, extorsão e Lei Maria da Penha.

Mesmo assim, ele garante que não é criminoso e sim “combativo” e que todas as investigações contra ele são de situações onde ele foi vítima da violência policial.

“A minha única condenação é pelo episódio da agressão contra o então secretário de Ordem Pública, Alex Costa. Fora este, eu não tenho nenhum outro processo criminal contra mim. Nenhum. Nada. Zero”, diz.

Ao fim da entrevista, Fauzi criticou a Frente Integralista Brasileira (FIB), movimento considerado de extrema-direita, no qual ele militou por 10 anos. “Eu acho mesmo que [os membros da FIB] usarem o epíteto de soldados de Deus para si, quando não são soldados e não lutam contra nada de opressor, é cruel, é pecado e equivale a usar o Seu Santo nome em vão”, encerra.