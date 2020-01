Suspeito de chefiar organização criminosa é expulso do Paraguai e entregue à PF, em Foz do Iguaçu

Segundo a polícia, o suspeito é um dos maiores contrabandistas de cigarros do Brasil. Ele estava preso no Paraguai desde março de 2019.

Operação Láparos de 2011, que teve como foco o contrabando na área de fronteira do Paraná, o suspeito foi condenado a 36 anos de prisão pela Justiça Federal de Guaíra, no oeste do Paraná, de acordo com a polícia.

Segundo a PF ainda, o suspeito foi preso em março de 2019, em Assunção, no Paraguai, quando chegava ao Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi.

À época, a prisão contou com o apoio da Interpol e da Direção Geral de Migração do aeroporto, de acordo com a polícia.

Conforme a Polícia Federal, o suspeito também foi alvo principal da Operação Contorno Norte, deflagrada em Maringá, no norte do Paraná, em junho de 2019. Na ocasião, o suspeito teve a prisão preventiva decretada, mas a ação penal ainda não teve sentença.

A PF informou que o suspeito também esteve envolvido em outras operações da Polícia Federal.

Veja mais notícias da região noG1 Oeste e Sudoeste.

Newsletter G1 Created with Sketch. O que aconteceu hoje, diretamente no seu e-mail As notícias que você não pode perder diretamente no seu e-mail. Para se inscrever, entre ou crie uma Conta Globo gratuita. Obrigado! Você acaba de se inscrever na newsletter Resumo do dia.

Leia Mais