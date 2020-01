Suspeito de estuprar, matar criança e esconder corpo embaixo da própria cama é esquartejado após ser retirado de delegacia no AM

Vídeos que circulam em redes sociais mostram atos de vandalismo. As imagens mostram o suspeito sendo agredido, esquartejo e queimado em uma fogueira. Na ação, a delegacia ficou depredada e três viaturas foram destruídas.

Suspeito foi agredido, esquartejo e queimado em uma fogueira em frente à delegacia de Fonte Boa — Foto: Reprodução

O delegado Orlando Amaral informou que a polícia precisou fazer disparos na tentativa de conter a situação. Duas pessoas foram atingidas. Um delas, ainda conforme o delegado, está em estado grave.

A Secretaria de Segurança Pública disse que foram enviados reforços da Polícia Militar de Tefé e Jutaí para a cidade, ainda na noite de sexta, na tentativa de conter o tumulto. No entanto, populares conseguiram invadir a delegacia.

Delegacia de Fonte Boa, onde suspeito de estupro estava preso, foi destruída — Foto: Reprodução

“Na manhã de hoje, policiais civis e Militares de Manaus estão sendo enviados, de Manaus, de avião para ações de localização e prisão dos autores do linchamento do suspeito e da depredação da unidade policial e de viaturas da Polícia Militar”, informou, em nota, a SSP na manhã deste sábado.

Criança estuprada e morta

A criança de 10 anos foi morta depois de ter sido abusada sexualmente. O caso ocorreu na quinta-feira (16). O corpo da menina foi localizado embaixo da cama do suspeito pela companheira dele. A Polícia Civil informou que o homem havia sido preso por estupro seguido de morte e ocultação de cadáver.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu casa do suspeito. O investigador Mário Alves, gestor da 55ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) informou que a menina costumava ir à casa do homem ajudar a fazer bolos e biscoitos com a companheira dele, para venderem na cidade.

No dia do crime, a vítima estava com o suspeito na residência e, conforme a polícia, ele teria oferecido R$ 40 à criança em troca de relação sexual. A vítima tentou fugir, mas foi violentada.

Segundo Alves, após o ato, o suspeito aplicou um golpe chamado “Mata-leão” na criança. Em seguida, ele asfixiou a menina utilizando uma corda. Ela morreu no local.

Ainda de acordo com a polícia, o infrator deixou o corpo da vítima embaixo da cama. Cerca de quatro horas depois, a companheira do homem entrou no quarto e encontrou o corpo. Ele, em seguida, acionou a polícia.

Em 2018 casos de revolta popular também chocaram pela violência. Em um deles um grupo de moradores invadiu um quartel da PM, linchou e queimou o corpo um homem em uma fogueira. Eles estava preso suspeito de matar e estuprar uma adolescente em Borba.