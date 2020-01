Suspeitos de torturar casal de militares na Grande BH vão responder por associação criminosa e tentativa de latrocínio

Com a prisão de Wendel Figueiredo da Silva, de 18 anos, a polícia acredita que tenha solucionado o caso. O rapaz foi localizado depois de uma denúncia anônima. Ele estava com um carro roubado que teria sido usado no crime.

A polícia também prendeu mais dois suspeitos, Diego Matheus de Oliveira Santana, de 22 anos, e Wendel Oliveira Silva Rodrigues, de 22 anos.

Casa onde os militares foram rendidos em Igarapé — Foto: Aluisio Marques/TV Globo

Outros três homens morreram em um confronto com a polícia nesta segunda-feira (6). A corporação afirmou que um dos mortos não participou do assalto.

O coronel reformado Alex de Melo, de 50 anos, e a mulher dele, a cabo Raiana Rodrigues, de 34 anos, estavam em casa, em um condomínio, quando o imóvel foi invadido pelos assaltantes.

De acordo com a investigação, os suspeitos disseram que já tinham furtado outra casa na região horas antes e que escolheram a chácara do casal aleatoriamente. Lá dentro eles descobriram que Alex e Raiana eram policiais e foi aí que começaram as agressões.

O delegado responsável pelo caso disse que a quadrilha era especializada em roubos a propriedades rurais.

O grupo fugiu no carro do coronel e só levou os celulares das vítimas. O veículo foi incendiado perto dali e os celulares foram encontrados às margens da BR-381. O grupo será indiciado por tentativa de latrocínio e associação criminosa.

De acordo com a PM, o coronel reformado está consciente e não respira mais com a ajuda de aparelhos. O militar perdeu a visão de um olho e vai precisar passar por cirurgia para reconstruir a mandíbula. Ele levou dois tiros no rosto. A cabo Raiana segue em estado gravíssimo. Ela foi baleada na cabeça e no tórax.