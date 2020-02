Técnico valoriza Del Valle, mas se rende a Bruno Henrique e Gabigol: “Por isso custam o que custam”

– Logicamente um time que tem Bruno Henrique e Gabriel Barbosa tem margem de erro menor. Por isso custam o que custam, valem o que valem – disse o treinador de 35 anos do Del Valle.

Técnico do Independiente del Valle elogia Bruno Henrique e Gabigol — Foto: Raphael Zarko/GloboEsporte.com

Para Miguel Ramírez, o time equatoriano provou novamente que pode jogar de igual com qualquer adversário.

– Fomos capazes de gerar chances. A equipe é capaz de qualquer coisa, em qualquer lugar, contra qualquer oponente. Se consegue jogar assim com o Flamengo no Maracanã, passe o que passe, venha o que vier, vamos seguir aprendendo com os erros e sendo firme com nossa ideia de jogo.

Apesar de reconhecer a superioridade do Flamengo, o técnico do Del Valle criticou a postura do Rubro-Negro no Maracanã.

– Um rival como o Flamengo, com 70 mil pessoas em casa, não queria fazer o segundo nem o terceiro. Nem quando estava zero a zero. Eu se estivesse nessa situação queria fazer o primeiro, segundo e terceiro.