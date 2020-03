Temporal deixa Rio em estágio de alerta; sirenes são acionadas

Chuva forte deixa Rio de Janeiro em estágio de alerta

O Rio entrou em estágio de alerta nos primeiros minutos deste domingo (1º). A cidade já estava em “atenção” desde as 22h02 de sábado (29), mas o aumento do volume de chuva levou o Centro de Operações da Prefeitura a elevar o grau: passou do terceiro para o quarto em uma escala de cinco níveis.