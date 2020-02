Tiros em bares em Hanau, na Alemanha, deixam mortos

Tiroteios em bares deixam pelo menos oito mortos em Hanau, na Alemanha

Segundo informações preliminares da polícia, os tiros foram disparados contra pessoas que estavam em doisbares de shisha— estabelecimento onde frequentadores se reúnem parafumar narguilé. Os assassinos fugiram em um carro preto.

De acordo com o jornal “Bild”, um homem considerado suspeito de participar do crime foi preso. Até a última atualização desta reportagem, não se sabia se outras pessoas participaram da ação.

Policiais cercam região de Hanau, na Alemanha, onde assassinos abriram fogo nesta quarta-feira (19) — Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters

Bala é fotografada no chão de estabelecimento em Hanau, na Alemanha, onde tiroteio deixou mortos nesta quarta-feira (19) — Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters

Policiais vasculham arredores de local onde assassino abriu fogo em Hanau, na Alemanha, nesta quarta-feira (19) — Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters

Primeiro, segundo a imprensa local, os assassinos atiraram nos frequentadores de um bar no centro. Em seguida, eles foram até outro estabelecimento do tipo e abriram fogo. As motivações para o crime continuam desconhecidas.

Hanau é uma cidade com cerca de 100 mil habitantes localizada a 20 quilômetros a leste de Frankfurt.

O narguilé é um equipamento no qual uma mistura de essência e tabaco é aquecida, e a fumaça gerada passa por um filtro com água até ser aspirada pelo usuário, por meio de uma mangueira.