“Tirou a vida dela no trabalho”: homem invade escritório e mata ex-namorada

Uma mulher de 29 anos foi morta a tiros pelo seu ex-namorado, dentro de um escritório de contabilidade, onde trabalhava em Campinas, no interior de São Paulo, no final da tarde de ontem. Após cometer o crime, o autor,Luiz Pereira da Silva, 40, também tirou a própria vida.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi chamada para atender uma ocorrência de assalto, mas, ao chegar ao local, encontrou os dois corpos baleados. O homem ainda chegou a ser socorrido ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu. A mulher já foi encontrada morta.

Natural do Piauí, Camilla Rodrigues Barros era formada em administração de empresas e atualmente morava em Campinas.

A irmã da vítima, Dayanne Barros, se manifestou por meio de uma rede social. “Venho através dessa mensagem dizer com muita dor no coração que a vida da minha irmã foi brutalmente tirada de nós. O ex namorado dela tirou a vida dela no trabalho, estamos sofrendo com a perda”, lamentou.

De acordo com Eliane Silva, 29, prima da vítima, Camilla manteve um relacionamento amoroso com Silva por dois anos, mas havia terminado há três meses. Porém,desde então, ela vinha sofrendo diversas ameaças do ex, que não se conformava com o término.

De acordo com a Polícia Militar, o autor do crime trabalhava como motorista de aplicativo. No escritório de contabilidade foi apreendido um revólver calibre 38.

A Secretaria de Segurança Pública e o Tribunal de Justiça de São Paulo não souberam informar se a vítima havia feito um pedido de medida protetiva contra o ex. O caso foi registrado pelo plantão da 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas, que solicitou perícia ao local e deve seguir com a investigação.

O corpo de Camilla foi enterrado hoje à tarde sob comoção por familiares e amigos no Cemitério Parque de Hortolândia (SP). O corpo do ex namorado será enterrado no Ceará.