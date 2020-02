Toffoli reage a vídeo compartilhado por Bolsonaro: ‘Brasil não pode conviver com clima de disputa permanente’

BRASÍLIA – O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministroDias Toffoli, reagiu na tarde desta quarta-feira ao compartilhamento pelo presidente Jair Bolsonaro de um vídeo convocando paramanifestaçõescontra a Corte e o Congresso.

“O Brasil não pode conviver com um clima de disputa permanente. É preciso paz para construir o futuro. A convivência harmônica entre todos é o que constrói uma grande nação”, disse Tofolli em nota.

Legislativo: ‘Criar tensão institucional não ajuda o país’, diz Maia Segundo o presidente do STF, “não existe democracia sem um Parlamento atuante, um Judiciário independente e um Executivo já legitimado pelo voto”. Ele também afirma que “sociedades livres e desenvolvidas nunca prescindiram de instituições sólidas para manter a sua integridade”.

Na terça-feira, Bolsonaro compartilhou por WhatsApp um vídeo convocando para os atos. Amigo do presidente, o ex-deputado federal Alberto Fraga (DEM-DF) confirmou a informação ao GLOBO. O próprio Fraga disse ter recebido o vídeo de Bolsonaro. Os atos foram marcados por apoiadores do presidente em defesa do governo, dos militares e contra o Congresso. A mobilização ganhou força na semana passada, após o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, ter atacado parlamentares, acusando-os de fazer “chantagem”.