Trabalhador poderá transferir dinheiro do FGTS para banco pelo app da Caixa

A Caixa passa a permitir a transferência de recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para contas bancárias (chamada de “Saque Digital”) usando um aplicativo no celular para os casos em que o trabalhador puder efetuar o saque.

Segundo o banco, a atualização do aplicativo já está disponível para dispositivos Android e deve ser lançada para iOS nos próximos dias.

Ao solicitar o saque do FGTS pelo app, o trabalhador poderá indicar uma conta da Caixa ou de outro banco para transferir os valores, sem nenhum custo, informou a instituição.

“O Saque Digital é mais uma inovação da Caixa em busca da excelência dos serviços prestados ao trabalhador, que a partir de agora não necessita ir a um ponto de atendimento físico para sacar seu recurso do FGTS”, destaca Pedro Guimarães, presidente da Caixa.

Outros serviços disponíveis

O trabalhador também poderá consultar os valores de seu FGTS já liberados para saque, enviar documentos e acompanhar as etapas entre o pedido e a liberação dos valores para o saque.

O aplicativo do FGTS permite também consultar o saldo e o extrato das contas, fazer a opção pela sistemática de Saque-Rescisão ou Saque-Aniversário e efetuar o cadastramento do serviço SMS.

