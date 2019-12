Tragedia: avião com 100 pessoas cai sobre prédio, deixando mortos e feridos

Nesta sexta-feira, dia 27, um avião com cerca de 100 pessoas caiu no Cazaquistão e até o momento já foram confirmadas 12 mortes, mas este número poderá crescer nas próximas horas à medida que as equipes de resgate vão conseguindo vasculhar a área da tragédia.

A decolagem foi de Almaty às 7h da manhã de hoje, pelo horário local e o avião caiu logo em seguida. Esta cidade é a maior do Cazaquistão e a aeronave tinha como destino a capital, Nursultan.

Cerca de sessenta pessoas foram levadas para hospitais locais, sendo que muitos foram internados em estado extremamente grave. A prefeitura de Almaty informou que muitas vítimas estão entre a vida e a morte e os médicos estão fazendo de tudo para salvá-las. Muitas equipes de socorro estão sendo enviadas ao local para atender a todos.

O avião, um Foker 100, é da empresa Bek Air e na queda chegou a atravessar um muro de concreto, depois se chocou em um prédio de dois andares. Especialistas acreditam que só não houve mais mortes porque a aeronave não explodiu.

O comitê de Situações de Emergência divulgou imagens mostrando que o avião chegou a partir no meio, sendo que a parte da frente ficou em uma casa que foi quase toda destruída.

Uma investigação será aberta para tentar descobrir o que teria causado este acidente, mas já há suspeitas de que não foram respeitadas as regras básicas de segurança antes da decolagem.

O presidente Kassym-Jomart Tokayev postou uma mensagem nas redes sociais afirmando que ‘os responsáveis serão castigados severamente, de acordo com a lei’.