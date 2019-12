Trânsito melhora na Rodovia Mogi-Bertioga, mas ainda há lentidão

O motorista que vai para o litoral encontra lentidão na Rodovia Mogi-Bertioga nos trechos de serra, mas não havia congestionamento por volta das 19h, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

A viagem está durando cerca de uma hora e meia, quando geralmente é feita em uma hora. Na Rodovia Ayrton Senna o tráfego flui normalmente após uma manhã complicada.

Na Mogi-Bertioga, a lentidão começa no distrito de Biritiba Ussu e continua no trecho de serra. Há lentidão também na Rodovia Mogi-Dutra, segundo o DER.

Até mesmo os motoristas que buscaram a Estrada do Nagao, que liga a estrada à Rodovia Mogi-Salesópolis, como um atalho, precisaram de muita paciência.

Estrada do Nagao, uma das que dão acesso à Mogi-Bertioga, ficou com trânsito totalmente parado — Foto: Ralph Siqueira/TV Diário

Na Rodovia Ayrton Senna, a expectativa é que cerca de 484 mil veículos passem pela praça de pedágio de Itaquaquecetuba só no sentido Rio de Janeiro durante o feriado. Durante a manhã, o trânsito ficou lento, mas normalizou à tarde.

A via também recebeu uma fiscalização na manhã deste sábado (28). Ao todo, foram feitos 2837 testes do bafômetro no pedágio. Do total, 20 motoristas foram autuados por embriaguez ou por recusa em fazer o teste.

Melhores Horários para viajar, segundo Secretaria Estadual de Logística e Transportes:

Dia 29/12 – Da 01h às 6h e das 22h às 0h

Dia 30/12 – Da 0h às 8h e das 22h às 0h

Dia 31/12 – Da 0h às 8h e das 20h à 0h

Dia 1/01 – Das 3h às 7h e das 19 à 0h

Dia 2/01 – Da 0h às 6h e das 20h à 0h

Dia 3/01 – Da 0h às 7h e das 21h à 0h

Dia 4/01 – Da 0h às 8h e das 16h à 0h

Dia 5/01 – Da 0h às 10h e das 19h à 0h