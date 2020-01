Trânsito sofre alterações para corrida da Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis

Florianópolis, devem sofrer alterações na manhã do próximo domingo (5) por causa da Corrida da Ponte. O evento esportivo faz parte das celebrações de reabertura do cartão-postal da cidade.

De acordo com a Prefeitura de Florianópolis, as ruas da parte insular serão totalmente interditadas entre 6h e 9h. No Continente, serão parcialmente bloqueadas as avenidas Ivo Silveira e Beira-mar Continental, e a rua Santos Saraiva. (veja no mapa abaixo)

Trânsito sofre alterações para corrida da Ponte Hercílio Luz — Foto: Guarda Municipal de Florianópolis

A Guarda Municipal de Florianópolis informou que estará no local orientando motoristas e pedestres.