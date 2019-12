Trechos da faixa de areia da Beira Mar de Fortaleza cedem na 1ª chuva após obras de ampliação

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, as áreas estão isoladas e não vão afetar as festas da virada do ano no Aterro da Praia de Iracema.

engorda da areia da Beira Mar foi iniciada em outubro deste ano.

Conforme previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), há possibilidade de chuva durante a festa de réveillon de Fortaleza.

Na área próximo à Avenida Barão de Studart, uma escavadeira auxiliava no escoamento da água da galeria durante a tarde desta segunda-feira.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura afirmou que as chuvas não vão afetar a festa da virada desta terça-feira (31), no Aterro da Praia de Iracema. A área afetada do Aterro da Beira Mar encontra-se em obra e com área isolada, de forma que o incidente não vai interferir no acesso ao evento.

Parte do novo aterro da Beira-Mar, cuja área está isolada, também foi afetada pelas chuvas, causando acúmulo de água. — Foto: Thiago Gadelha/SVM