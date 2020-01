Trechos de BH permanecem alagados horas após chuva; Defesa Civil emite novo alerta

A Avenida Vilarinho, na Região de Venda Nova, foi fechada na noite de sexta depois de ser tomada pela água. Nesta manhã, estragos eram vistos no local e equipes trabalhavam na limpeza.

Também após a chuva, um buraco se abriu na Avenida Alvarenga Peixoto, no bairro Lourdes, na Região Centro-Sul de BH.

O muro de um prédio caiu na Rua Miranda, no bairro Boa Vista, na Região Leste de BH, deixando uma escada suspensa no ar. Às 9h50, o quarteirão estava interditado e a Defesa Civil atuava no endereço.

De acordo com a Cemig, mais de 60 equipes trabalhavam na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta manhã, em consequência da chuva. As regiões Norte e Pampulha foram as que registraram o maior número de ocorrências. A previsão da companhia é de que todo o fornecimento de energia seja restabelecido até o final da tarde deste sábado.

O muro de um prédio caiu na Rua Miranda, no bairro Boa Vista, na Região Leste de BH — Foto: Danilo Girundi/TV Globo

Poste caiu na Avenida Antônio Francisco Lisboa, na Região da Pampulha, em BH. — Foto: Danilo Girundi/TV Globo

Árvore e poste caíram na Região da Pampulha, em BH — Foto: Danilo Girundi/TV Globo

Córrego Vilarinho transborda e invade estação de ônibus do Move na Região de Venda Nova, nesta sexta-feira (3). — Foto: Wilson Vital/Arquivo pessoal

Estragos ainda eram vistos na Avenida Vilarinho, na Região de Venda Nova, em BH, neste sábado (4) — Foto: Danilo Girundi/TV Globo

Estragos da enchente ainda são vistos na região da Avenida Vilarinho, em BH — Foto: Danilo Girundi/TV Globo

Trecho de alagamento na Avenida Antônio Francisco Lisboa, na Região da Pampulha, na manhã deste sábado (4). — Foto: Flávia Cristini/TV Globo

Árvore caiu após forte chuva na Avenida Antônio Francisco Lisboa, na Região da Pampulha, em BH. — Foto: Flávia Cristini/TV Globo

Acumulado de chuva (mm), de 8h de sexta-feira (3) até 7h10 de sábado (4):

Barreiro – 41,8

Centro Sul – 80,6

Leste – 86,4

Nordeste – 52,6

Noroeste – 48,8

Norte – 41,4

Oeste – 67,2

Pampulha – 96,6

Venda Nova – 88,6

Avenida Antônio Francisco Lisboa, na Pampulha, continua alagada neste sábado (4). — Foto: Flávia Cristini/TV Globo

Horas após forte chuva, pontos ainda estão alagados em BH — Foto: Flávia Cristini/TV Globo

Houve queda de poste na Região da Pampulha, em Belo Horizonte — Foto: Flávia Cristini/TV Globo

Buraco se abriu na Rua Alvarenga Peixoto, no bairro Lourdes. — Foto: Alexandre Alves/Arquivo pessoal