Três familiares de homem com coronavírus têm suspeita de contaminação descartada em SP

Os três familiares do homem infectado com coronavírusnão estão mais sob suspeitade estarem contaminados. Os casos foram excluídos após exames laboratoriais, informou o secretário estadual de Saúde, José Henrique Germann Ferreira, no início da tarde desta sexta-feira (28). Esses familiares tiveram contato com o paciente contaminado no último domingo (23), em um almoço de família, após o homem retornar da Itália.

O morador de São Paulo, de 61 anos, infectado com coronavírus permanece em isolamento domiciliare passa bem, informou a Secretaria Estadual de Saúde nesta manhã. O paciente retornou de Turim, no norte da Itália, na sexta-feira (21) e teve o diagnóstico confirmado na quarta-feira (26).

“O paciente está muito bem e sairá da quarentena assim que sair dos sintomas clínicos”, disse o médico infectologista David Uip.

A informação foi passada durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (28). David Uip ressaltou a importância de diminuir a expectativa da população em relação a disseminação do vírus. “Não é possível que nós consigamos evitar a transmissão de uma doença viral”.

De quinta para sexta, os casos suspeitos diminuíram de 85 para 66. Destes, 15 foram descartados laboratorialmente, 22 foram excluídos porque não preenchiam a critérios da OMS (febre, tosse ou coriza e que tenha passado por um dos países ou contato com caso confirmado) e 18 suspeitos novos foram incluídos.

Cartilha de orientação e prevenção

O governo estadual informou que irá lançar uma cartilha de orientação e prevenção do coronavírus em cinco idiomas – português, inglês, espanhol, italiano e chinês – na versão impressa e eletrônica. Ela será distribuída a partir da próxima semana.

O estado irá liberar R$ 30 milhões em recursospara as ações de prevenção e informação. “Um dos fatores mais importantes é a comunicação para que a população possa ter tranquilidade, não ter pânico, principalmente as mães. Percebi um temor generalizado entre mães e crianças e adolescentes”, disse o governador João Doria.

Primeiro coronavírus do país

O morador de São Paulo vindo da Itália foi o primeiro caso confirmado de contaminação pelo coronavírus do Brasil. O paciente de 61 anos estava assintomático e, depois de alguns dias, apresentou sintomas respiratórios. Ele procurou o Hospital Albert Einstein que constatou a doença.

A confirmação da infecção por coronavírus foi feita pelo Einstein, que registrou a suspeita e fez um teste, que deu positivo. O caso foi para o Instituto Adolfo Lutz para contraprova, exame que foi concluído em três horas, confirmando o resultado. No domingo (23), o homem havia participado de uma reunião familiar, o que levou o Ministério da Saúde a colocar 30 pessoas que tiveram contato com ele em observação.

Após a confirmação, o governo estadual anunciou a criação de um centro de contingência para monitorar casos de coronavírus no estado. A função do centro de contingência será coordenar ações contra a propagação do Covid-19. O grupo será presidido pelo infectologista David Uip e contará com profissionais do Instituto Butantan e médicos das redes pública e privada, sob a supervisão do Secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann.

Nesta quinta-feira (27), o governo federal anunciou que vai antecipar para 23 de março a Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe – anteriormente, a abertura estava prevista para a segunda quinzena de abril.

A vacina contra a gripe não protege contra o novo coronavírus, mas, sim, contra tipos de influenza (família à qual pertence o H1N1, por exemplo). E justamente por isso pode ajudar profissionais de saúde a diagnosticar – por eliminação – eventuais casos de Covid-19.

Cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar; Utilizar lenço descartável para higiene nasal; Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; Não compartilhar objetos de uso pessoal; Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado; Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão ou usar antisséptico de mãos à base de álcool; Deslocamentos não devem ser realizados enquanto a pessoa estiver doente;

Quem for viajar aos locais com circulação do vírus deve evitar contato com pessoas doentes, animais (vivos ou mortos), e a circulação em mercados de animais e seus produtos.

Ministério da Saúde antecipa vacinação contra gripe para 23 de março

