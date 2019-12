Trump decidiu que nosso aço e alumínio não serão sobretaxados, diz Bolsonaro

O presidente relatou, em live no Facebook, uma conversa que ele teve por telefone com o colega americano

Facebook/Jair Messias Bolsonaro

@JairBolsonaro. We discussed many subjects including Trade. The relationship between the United States and Brazil has never been Stronger!— December 20, 2019

Bolsonaro afirmou também nesta sexta que o presidente dos Estados Unidos deve vir ao Brasil em 2020, após as eleições americanas, e disse que a relação entre os dois países nunca esteve estremecida. O mandatário brasileiro deixou o Palácio da Alvorada para conversar com jornalistas sobre a decisão de Trump de não sobretaxar a importação de aço e alumínio do Brasil.

“Convidei-o para vir ao Brasil e ele disse que virá após as eleições norte-americanas. Trump disse que o Brasil será um dos primeiros países que ele visitará após a eleição. Nosso relacionamento [com Estados Unidos] nunca esteve estremecido”, disse Bolsonaro, acrescentando que pode ir aos Estados Unidos no início do ano que vem.

O presidente não detalhou os argumentos que utilizou para convencer Trump a recuar da decisão de sobretaxar o aço e o alumínio brasileiros. “Quando converso com ele, parece que é mais do que dois chefes de Estados. Temos muita liberdade para expor nossos problemas. Não foi diferente agora nesse contato”, declarou.

Leia Mais