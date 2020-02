Trump minimiza confirmação de coronavírus no Brasil e elogia Bolsonaro

WASHINGTON — O presidente dos Estados Unidos,Donald Trump, disse que passageiros que chegam do Brasil no território americano estão sendo verificados em aeroportos após a confirmação do primeiro caso de coronavírus no país. Trump, no entanto, ponderou que o território brasileiro conta apenas uma pessoa doente, apesar de suas grandes dimensões.

— É um país muito grande, com apenas um caso, mas ainda assim é um caso. Nós temos países em uma situação muito pior do que a doBrasil, como a Itália e vários outros países com muitos mais casos. AItáliaé um problema mais profundo — disse o presidente dos EUA em uma coletiva de imprensa. — Estamos checando as pessoas que chegam(do Brasil)bem atentamente.

Leia mais: Coronavírus: o que se sabe até agora?

No entanto, sem mencionar o Brasil, Trump não descartou que novos países entrem na lista de restrições de entrada nos EUA, a exemplo da China, de quem cobrou transparência nos índices docoronavírus, se a epidemia evoluir nos seus respectivos territórios nacionais:

— Em algum ponto, dependendo do que acontecer, podemos adicionar alguns países na lista(de restrições de viagens)como fizemos com a China. E esperamos abrir o país para a China o mais rápido possível. e que os números chineses que estamos recebendo sejam verdadeiros.

Veja também: Vai viajar para países com coronavírus? Especialistas dizem o que é melhor fazer

Trump aproveitou a ocasião para elogiar a relação com o Brasil e o governo federal.

— Nós lidamos muito bem com o Brasil, o presidente(Jair Bolsonaro)é um grande amigo. Na verdade, ele concorreu com o mote ‘Make Brazil Great Again’(Tornar o Brasil grande de novo, em português, uma alusão ao slogan do republicano na campanha de 2016 em relação aos EUA), nós temos uma ótima relação. Nós estamos trabalhando com o Brasil — disse o presidente americano.

Casos nos EUA

Os Estados Unidos registraram, até o momento, 60 casos de Covid-19, incluindo os 45 casos entre os americanos que foram repatriados de Wuhan, China — o epicentro do surto — e o cruzeiro Diamond Princess, que foi atingido pelo vírus e foi mantido em quarentena no Japão.

Na mesma coletiva em que elogiou Bolsonaro, Trump afirmou que o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, será o responsável pela resposta do país ao surto de coronavírus. No entanto, disse que o risco de uma epidemia “permanece muito baixo”.

Também na última quarta-feira, uma pessoa na Califórnia que não foi exposta a ninguém infectado pelocoronavíruse não viajou para países nos quais o vírus está circulando apresentou um resultado positivo para a infecção, no que pode ser o primeiro caso do tipo nos EUA.

Segundo um comunicado do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, a exposição do paciente ainda é “desconhecida”. O caso foi detectado em exames do sistema de saúde pública do país. O caso foi anunciado logo após o presidenteTrumo concluir a entrevista coletiva.