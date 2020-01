Tumulto em funeral de Soleimani deixa 56 mortos e mais de 200 feridos

TEERÃ — Um tumulto no funeral do general iraniano Qassem Soleimani, morto na última sexta-feira (noite de quinta-feira no Brasil) por um míssil americano, deixou ao menos 56 mortos e 213 feridos, segundo o chefe dos Serviços de Emergência do Irã, Hossein Kolivand. De acordo com a agência de notícias estatal Fars, 35 homens e 21 mulheres morreram em decorrência da superlotação no cortejo fúnebre.

O corpo de Soleimani chegou nesta terça-feira a sua cidade natal, Kerman, onde será enterrado. O enterro foi adiado em razão das mortes, mas acabou ocorrendo por volta de 12h30 no Brasil (20h no Irã). O rito fúnebre de quatro dias levou centenas de milhares de pessoas para as ruas e já é considerado o maior da História do país, ultrapassando as cerimônias de 1989 em homenagem ao aiatoláRuhollah Khomeini, líder da Revolução Iraniana de 1979.

Não se sabe o que ocasionou o tumulto, mas imagens de canais de televisão locais mostravam muitas pessoas no chão — muitas delas com os rostos cobertos por máscaras e jaquetas.

Antes da confusão, o rito fúnebre transcorria normalmente, com a presença de figuras importantes da política iraniana como o chanceler Mohammad Javad Zarif. Como na cerimônia liderada pelo aiatolá Ali Khamenei que ocorreu na segunda-feira em Teerã, o tom da multidão e daqueles que discursavam era uníssono em um pedido de vingança pela morte de Soleimani.

— O mártir Qassem Soleimani é mais poderoso — disse o comandante da Guarda Revolucionária do Irã, o general Hossein Salami, ameaçando “incendiar” os interesses americanos na região. — O inimigo o matou injustamente.

Soleimani dirigia asForças Quds, unidade de elite da Guarda Revolucionária, responsáveis pela articulação de grupos pró-Irã em países como Síria e Iraque.

Al-Muhandis é velado

Enquanto isso, cerca de 30 mil pessoas tomaram as ruas de Basra, no Iraque, para receber o corpo deAbu Mahdi al-Muhandis, vice-comandante dasForças de Mobilização Popular(FMP), morto no mesmo ataque americano no aeroporto internacional de Bagdá. Al-Muhandis havia ido receber Soleimani no aeroporto, e o carro que os levava foi atingido por um míssil americano quando deixava o local.

As FMP são uma coalizão de milícias xiitas iraquianas pró-Irã formadas em 2014 para combatero Estado Islâmicono Iraque e depois foram incorporadas às forças de segurança do país.

Até segunda-feira, o corpo do comandante também era velado no cortejo para Soleimani, que percorreu diversas cidades sagradas para muçulmanos xiitas no Irã e no Iraque. Sua morte, segundo analistas, deverá se traduzir em dificuldades para Teerã controlar suas milícias em território iraquiano.

A previsão é que após o cortejo, o corpo do comandante siga para a cidade sagrada de Najaf, onde será enterrado após um cortejo final.

Chanceler tem visto negado

O assassinato de Soleimani está unificando um Irã em crise econômica, duramente afetado pelas sanções impostas pelos Estados Unidos quando se retiraram em 2018 do acordo nuclear assinado entre o país persa e as principais potências globais em 2015. As sanções fortaleceram a ala mais conservadora da República Islâmica, e protestos contra um aumento da gasolina em novembro haviam sido duramente reprimidos, com centenas de mortos, segundo organizações de direitos humanos.

Outro motivo de união no país persa, a retórica bélica do governo americano não dá sinais de alívio. Na noite de segunda-feira, os EUA negaram um visto que permitiria ao ministro das Relações Exteriores doIrã,Mohammad Javad Zarif, entrar no país para participar de uma reunião noConselho de Direitos HumanosdaONU, em Nova York, na quinta-feira. Um acordo de 1947 exige que os Estados Unidos permitam a entrada de funcionários estrangeiros que têm compromissos nas Nações Unidas.

— O que sabemos é que o secretário de Estado dos EUA [Mike Pompeo] disse, durante uma ligação para o secretário da ONU, que “não há tempo para processar um visto para Mohamad Javad Zarif e não entregaremos a autorização” — disse Zarif. — O secretário-geral respondeu dizendo que o Irã tem o direito de participar desta sessão.

O chanceler queria participar de uma reunião do Conselho de Segurança sobre o tema da manutenção da Carta da ONU, e sua viagem já havia sido planejada antes do último surto de tensão entre Washington e Teerã. O evento na ONU lhe daria um palco global para criticar publicamente os Estados Unidos por matar Soleimani.