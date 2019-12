Turistas suíços são baleados em tentativa de assalto no Rio

Um turista suíço está internado em estado grave, no Rio. Ele e a namorada foram baleados por bandidos quando passavam perto de uma favela na Zona Norte da cidade.

A turista suíça prestou o segundo depoimento na tarde desta segunda (30) e ainda estava nervosa quando saiu de delegacia. Ela confirmou que o casal foi atacado por criminosos na rodovia e que os dois não entraram na favela.

Rigazzoni Miranda, de 65 anos, e o namorado, Michelle Angelo, de 73, chegaram no Brasil dia 26 de dezembro. Eles estavam hospedados no Recreio, na Zona Oeste do Rio e, no domingo (29), seguiam para Paraty, no litoral sul do estado, onde passariam o Réveillon.

Em depoimento à polícia, Rigazzoni contou que os dois não encontraram a pousada que procuravam e voltaram para o Rio. Ao todo, eles rodaram 600 quilômetros. No caminho de volta, na Rodovia Washington Luiz, perto da comunidade as Cidade Alta, na Zona Norte, foram abordados por bandidos. O namorado dela não parou o carro e os criminosos atiraram.

Rigazzoni ficou ferida na mão por estilhaços e teve alta na noite de domingo. Michelle foi baleado no peito e está internado em estado grave. Na manhã desta segunda, a polícia fez uma operação na favela em busca de suspeitos, mas ninguém foi preso.

Os investigadores buscam outras informações para tentar esclarecer o que aconteceu. O carro alugado usado pelo casal tinha GPS. Os policiais querem saber por que eles não encontram a pousada em Paraty e como escolheram o caminho para voltar ao Rio.

O coronel Mauro Fliess, porta-voz da PM, disse que o episódio foi um caso isolado.

“Um fato isolado. Lamentamos profundamente. Imediatamente, que tomamos conhecimento dessa triste ocorrência, enviamos policiais bilíngues para o local para apoiá-los, prestamos o socorro médico necessário. No momento, as investigações estão a cargo da Polícia Civil, que vai esclarecer as circunstâncias desse fato”, explicou.