Últimas notícias de coronavírus de 1º de março

Austrália, Estados Unidos e Tailândia confirmaram primeiras mortes, Armênia e San Marino registraram primeiros casos e Brasil tem dois infectados. Veja destaques deste domingo.

Museu do Louvre foi fechado para visitantes na parte da manhã de domingo. Funcionários foram chamados para participar de uma reunião sobre o coronavírus. A previsão era reabrir ao público após a reunião. A Inglaterra teve o maior salto no número de registros de casos de coronavírus em um dia. Foram 12 casos registrados só neste domingo. Na Alemanha, o salto também foi alto: passou de 66 para 117 casos confirmados. San Marino, um microestado rodeado pelo norte da Itália, e a República Tcheca confirmaram seus primeiros casos da doença. no sábado (29), a Itália bateu a marca de mil casos no país. Segundo levantamento da agência de proteção civil do país, desde o início do levantamento, 1.128 foram infectadas, mas 50 se recuperaram. O país, o mais afetado fora da Ásia, tem agora 1.049 infecções, a maioria delas na Lombardia: 615. 29 mortes foram registradas.

A República Dominicana confirmou seu primeiro caso de coronavírus neste domingo: o paciente é um italiano de 62 anos, que chegou ao país no dia 22 de fevereiro sem sintomas, segundo afirmou o Ministro da Saúde Rafael Sánchez Cárdenas.

No sábado (29), os Estados Unidos registraram a primeira morte por Covid-19.

O México confirmou no sábado o 3º caso da doença no país.

O Equador confirmou o primeiro caso de coronavírus no país: uma pessoa que chegou da Espanha há cerca de 15 dias está internada em uma UTI. Foi o segundo país da América do Sul a confirmar casos de Covid-19. O primeiro foi o Brasil, na quarta-feira (26).

O segundo caso no Brasil foi confirmado no sábado (29/2) : um homem de 32 anos que esteve em Milão, na Itália, uma das regiões mais atingidas pelo Covid-19.

O país tem 207 casos suspeitos do novo coronavírus, segundo levantamento de sábado (29) do Ministério da Saúde. Outras 79 suspeitas foram descartadas desde o início do monitoramento.

Iranianos usam máscaras protetoras contra o novo coronavírus em Teerã, no Irã, no sábado (29). — Foto: Nazanin Tabatabaee/Wana via Reuters

O Irã registrou um salto no número de casos, segundo informações da Associated Press: de 593 no sábado (29) para 978 neste domingo (1º). São 385 novas infecções em 24 horas. O país tem 54 mortes pela doença.

no número de casos, segundo informações da Associated Press: de 593 no sábado (29) para 978 neste domingo (1º). São 385 novas infecções em 24 horas. O país tem 54 mortes pela doença. O Kuwait elevou para 46 o número de pessoas infectadas pelo vírus no país. A maioria dos casos, incluindo o último identificado, é de pessoas que viajaram para o Irã ou tiveram contato com pessoas que estavam lá, segundo o governo.

A Coreia do Sul registrou mais 586 casos de Covid-19, segundo a agência coreana Yonhap. Agora, existem 3.736 infectados no país, o maior número fora da China. 18 pessoas morreram por causa da doença. As autoridades de saúde do país afirmaram que é provável que o número de infectados continue subindo .

. A Armênia confirmou o primeiro caso da doença: um paciente de 29 anos que havia estado no Irã, o epicentro da doença no Oriente Médio. Segundo o governo, ele foi atendido na sexta-feira (28) e passa bem.

A Tailândia registrou a primeira morte pela doença. O país tem 42 casos confirmados, segundo levantamento de sábado (29) da OMS.

A China, país que foi o epicentro da doença, tinha no domingo (1º) 79.968 casos da doença, com 2.873 mortes.

No sábado, a Austrália registrou a primeira morte por Covid-19: um homem de 78 anos que esteve a bordo do navio “Diamond Princess”, que foi posto em quarentena no Japão.

