‘Um filme de terror que eu não desejo a ninguém’, diz mãe de adolescente baleado por dupla em escola no Bairro José Walter

adolescentes baleados na quadra de uma escola no Bairro José Walter, em Fortaleza, descreveu a cena do crime. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (15), quando uma dupla armada invadiu uma partida de futebol na quadra da escola e atirou contra jovens que estavam jogando. Três adolescentes ficaram feridos e dois seguem hospitalizados. O estado de saúde dos jovens ferido não foi informado.

“Estava em casa. Quando ouvi os tiros, corri para a escola. Ele já estava baleado com as mãos na cintura. Voltei para casa para chamar meu esposo, e corremos para levá-lo para o hospital”, conta a mulher, que preferiu não se identificar. “Eu me vi em outro estado, nos EUA. Pensei que era uma chacina, que iam matar todo mundo, e eu: ‘meu deus, meu filho estava ali no momento errado'”, conta.

A mãe do adolescente conta que levou o filho para o Hospital Gonzaguinha, e de lá ele foi transferido para outra unidade de atendimento. “Foi um tiro superficial e deu para ser retirado sem nenhum problema. Se pega de frente, ele fica paraplégico. Foi na gordura magra, bem próximo da coluna. Já recebeu alta, está em casa bem, medicado, e em observação.

Três adolescentes são baleados após quadra de escola ser invadida por dupla armada. — Foto: Reprodução

Segundo a mãe do adolescente, o jovem estava na reserva do time e não percebeu quando foi atingido pelo disparo.

“Ele ficou assustado porque não tinha visto isso. Aí ele disse que na hora pensou que nem tinha levado nada. Aí sentiu as pernas normais, andou, correu e se jogou no chão. Ele não sentiu. Foi quando o amigo dele disse ‘tu foi baleado também’. Aí o sangue troando e aquele pesadelo. A cena foi feia, eram muitos adolescentes correndo para todo lado, querendo se esconder”, relata.

Tiroteio aconteceu em escola de Fortaleza — Foto: Guilherme Pinheiro/G1

O tiroteio ocorreu por volta das 19h30 desta quarta-feira (15) durante uma partida de futebol promovida por um projeto social desenvolvido e mantido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Bairro José Walter. O Centro Educacional Doris Johnson informou que o ocorrido “trata-se de um caso isolado”. A escola acrescentou que, dentre os feridos, dois são alunos matriculados na instituição e a outra vítima é uma jovem que assistia ao jogo.

Nas imagens registradas por câmeras do colégio, que podem ser vistas no vídeo acima, um grupo de pessoas que estava assistindo à partida corre assim que escuta o primeiro disparo. Em seguida, dois suspeitos invadiram a quadra e atiraram na direção a um jovem. A vítima tentou correr, mas foi perseguida pelos criminosos.

Durante o tiroteio, houve correria e tumulto no local. Os suspeitos estavam usando capacetes e fugiram após os tiros.