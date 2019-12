Vaza Jato: Lava Jato ignorou delação de Cunha contra Rodrigo Maia

Maia e Moro

De Felipe Bächtold, na Folha de S. Paulo, eRafael Neves, no The Intercept Brasil

Em sua fracassada tentativa de fechar um acordo de delação na Lava Jato, o ex-deputado Eduardo Cunha (MDB-RJ), que está preso há três anos, atribuiu irregularidades a cerca de 120 políticos e disse ter arrecadado R$ 270 milhões em um período de cinco anos para repartir com correligionários e aliados, sendo 70% via caixa dois.

(…)

Há ainda menções ao hoje presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Cunha diz que Maia foi beneficiário de R$ 300 mil repassados pelo empresário Natalino Bertin a Moreira Franco, em 2010, em contrapartida a um financiamento obtido no governo federal e afirmou ainda que atuou para que o hoje presidente da Câmara ficasse à frente de uma comissão de transportes da Casa, em 2013. O deputado do DEM presidiu a sessão em que foi definida a cassação do emedebista, em 2016.

Os elementos de corroboração, determinantes para o sucesso de uma delação, são mencionados de maneira genérica no documento apresentado por Cunha. No caso de Bertin, são citados, por exemplo, “financiamento aprovado” e “eventuais registros nos prédios”.

(…)