Veículos com placas 1 e 2 devem quitar primeira parcela do IPVA até dia 9

Imposto deve ser quitado até março (Luis Guarnieri/Estadão Conteúdo/Divulgação)

Segundo informações divulgadas pela Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo, motoristas de carros complacas de final 1 e 2têm até a próxima quinta (9) parapagar a primeira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A data também é válida para aqueles que preferirem quitar o valor total do imposto em uma cota única.

Neste caso, a quantia terá desconto de 3%. A cota única pode ser liquidada também em fevereiro, desta vez sem dedução. Além disso, a partir desta quinta-feira (2), é possível solicitarlicenciamento antecipadoe realizar o pagamento independentemente do número final da placa do veículo.

Quem deixar de contribuir dentro do prazo fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso mais juros. Depois de 60 dias, a porcentagem cresce para 20% do valor do imposto.

Confira as datas completas nas tabelas abaixo:

