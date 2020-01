Veja a programação dos blocos de rua do carnaval 2020 no Rio de Janeiro

Na terça-feira de carnaval, 25 de fevereiro, quem desfila é o Fervo da Lud. No sábado (29), a folia será comandada pela cantora Anitta, com o Bloco das Poderosas, e no domingo (1°) é a vez do Monobloco.

De acordo com a Riotur, a concentração dos desfiles com maior público acontecerá no Centro, pois é um local com menos moradores e trânsito reduzido neste período.

Segundo a prefeitura, ainda não há a lista completa porque os blocos foram cadastrados, mas ainda estão em fase de legalização de documentos.

2 de fevereiro: Bloco da Lexa

15 de fevereiro: Chora me Liga

16 de fevereiro: Bloco da Preta

22 de fevereiro: Cordão da Bola Preta

25 de fevereiro: Fervo da Lud

29 de fevereiro: Bloco das Poderosas

1º de março: Monobloco

Anitta no Bloco das Poderosas, no Centro, em 2019 — Foto: Fernando Maia/Riotur