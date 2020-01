Veja antes e depois de locais destruídos pela chuva em Belo Horizonte

Antes e depois da Rua Paulo Piedade Campos, no Bairro Estoril, Região Oeste de Belo Horizonte (foto: Google Street View e Paulo Filgueiras/EM D.A Press)

Belo Horizontelida com cenário devastador por causa das fortes chuvas que caíram sobre a cidade nos últimos dias. Até o momento, aDefesa Civil Estadualcontabilizou13 mortesna capital – 12 provocadas por deslizamentos de terra e uma em decorrência de afogamento. Além devitimar e desabrigar pessoas, as enchentes causaramprejuízos estruturais e materiais, como ruas esburacadas, carros empilhados e grande quantidade de sujeira em imóveis residenciais e comerciais. Veja nas imagens abaixoo antes e o depoisde alguns lugares destruídos pelas tempestades em BH.

Rua Pedro Laborne Tavares (Buritis)

As chuvas naRua Pedro Laborne Tavaresdeixaram o asfalto cheio de lama e buracos e danificaram a estrutura de grama sintética do Centro de Futebol Cartola – conhecido como campo do Zico. A via se situa perto da Avenida Professor Mário Werneck, também prejudicada pelas fortes precipitações.

(foto: Google Street View)

(foto: Paulo Filgueiras/EM D.A Press)