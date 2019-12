Veja como será o esquema de fechamento do trânsito para o réveillon em Copacabana

Pelo oitavo réveillon seguido, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) vai fechar todo o bairro de Copacabana para carros, táxis e ônibus às 22h deste dia 31 para a realização da festa da virada mais famosa do país.

Os bloqueios começam a partir das 7h e avançam gradativamente ao longo da tarde. A operação de bloqueios ao trânsito também acontece em outros bairros da cidade onde estão previstas festas de réveillon.Veja abaixo os principais pontos de bloqueio e os horários.

No Rio, ocupação de hotéis para o réveillon já é de quase 100%

A Riotur, companhia de turismo da cidade, espera público recorde na festa da virada em Copacabana: 3 milhões de pessoas. Os hotéis estão praticamente lotados. A taxa média na cidade bateu 93%, contra 90% da última pesquisa realizada em 2018.

Segundo o sindicato dos Meios de Hospedagens do Município do Rio de Janeiro, Copacabana e Leme são os bairros mais procurados, com 95% de quartos reservados.

Mapa mostra as interdições para o réveillon em Copacabana — Foto: Infografia/G1

A operação contará com 700 agentes da prefeitura, entre guardas municipais e controladores da CET-Rio, 45 viaturas e 40 motocicletas. Também serão utilizados 31 painéis de mensagens variáveis que informarão sobre as alterações no trânsito, os horários e locais dos bloqueios, as restrições de estacionamento, além das condições do tráfego.

O Centro de Operações Rio fará o monitoramento por câmeras para fazer possíveis ajustes. Reboques vão reprimir o estacionamento irregular e retirar carros enguiçados.

Interdições em Copacabana:

Das 7h do dia 31 às 19h do dia 1º

Bloqueio da pista da Av. Atlântica junto à orla para implantação da área de lazer, como ocorre aos domingos e feriados, incluindo, ainda, a pista da orla no trecho do Leme.

Inversão de mão na Av. Atlântica na pista junto às edificações, também como ocorre aos domingos e feriados.

Das 17h do dia 31 às 10h do dia 1º

Interdição total da Av. Atlântica, incluindo a pista junto às edificações.

Das 19h do dia 31 às 5 do dia 1º

Fechamento externo dos acessos a Copacabana: Ipanema, Lagoa (Corte de Cantagalo), Túnel Velho e Enseada de Botafogo. Ônibus de linhas regulares e táxis terão acesso permitido até 22h.

Das 22h do dia 31 às 5h do dia 1º

Fechamento total dos acessos a Copacabana inclusive para ônibus e táxis.

A partir das 5h do dia 1º

Os acessos a Copacabana serão liberados para todos os veículos, permanecendo a interdição da Av. Atlântica, em ambas as pistas.

A partir das 10h do dia 1º

A pista da Av. Atlântica junto às edificações será liberada ao tráfego, funcionando com a mão invertida (sentido do Posto 6 para o Leme), como ocorre aos domingos e feriados.

A partir das 18h do dia 1º

Término da área de lazer, com abertura ao tráfego da pista da Av. Atlântica junto à orla. Nesse horário, a pista junto às edificações retorna ao seu fluxo normal em toda a Av. Atlântica.

Bloqueios em Ipanema e Leblon:

Das 7h do dia 31 às 19h do dia 1º

Bloqueio da pista da Av. Delfim Moreira junto à orla para implantação da área de lazer, como ocorre aos domingos e feriados.

Bloqueio da pista da Av. Vieira Souto junto à orla para implantação da área de lazer, como ocorre aos domingos e feriados.

Das 19h30 do dia 31 às 5h do dia 1º

Implantação de reversível na pista junto às edificações, o que permitirá o acesso organizado dos ônibus ao terminal que será montado em Ipanema para escoamento do público.

A implantação da reversível ocorrerá da seguinte forma: Delfim Moreira em toda sua extensão, até as 5h do dia 1º; Veira Souto entre Jardim de Alah (Epitácio Pessoa) e Teixeira de Melo, até as 21h59 do dia 31.

A partir das 22h do dia 31 às 5h do dia 1º

Fechamento da Vieira Souto (pista das Edificações): funcionará como reversível entre 19h30 e 21h59. A partir de 22h, será bloqueada ao tráfego em geral, com acesso permitido exclusivamente para os ônibus de linhas regulares que utilizarão o terminal que será montado no local.

A partir das 19h30 do dia 31 até as 19 h do dia 1º

Bloqueio da Av. Infante Dom Henrique (Aterro) para implantação da área de lazer, como ocorre aos domingos e feriados.

Das 19h30 do dia 31 às 5h do dia 1º

Bloqueio da Av. das Nações Unidas (Enseada de Botafogo) ao tráfego em geral. Ônibus de linhas regulares e táxis terão acesso permitido até 22h.

Após 22h, o acesso será permitido exclusivamente para os ônibus de linhas regulares que utilizarão o terminal que será montado no local.

PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO:

Para reduzir a possibilidade de conflito entre veículos e a enorme quantidade pedestres circulando nas vias de Copacabana, bem como para desestimular a utilização de veículos de passeio para chagar ao evento, estará proibido o estacionamento, além dos locais já regulamentados, nas seguintes vias:

Das 6h do dia 30 às 21h do dia 2

Av. Nossa Senhora de Copacabana: lado esquerdo do tráfego, no trecho entre a Rua Francisco Otaviano e Av. Princesa Isabel

Rua Barata Ribeiro: lado esquerdo, toda a extensão;

Av. Rainha Elizabeth da Bélgica: trecho entre a Av. Atlântica e a Rua Tereza Aragão: ambos os lados, exceto nas baias existentes;

Rua Raul Pompéia: ambos os lados, toda extensão;

Rua Francisco Sá: ambos os lados, trecho entre a Rua Gomes Carneiro e a Av. Nossa Senhora de Copacabana;

Rua Teresa Aragão, ambos os lados;

Rua Prudente de Moraes: ambos os lados, toda a extensão.

Das 18h do dia 30 às 10h do dia 1º

Rua Gustavo Sampaio, lado ímpar, no trecho compreendido entre a Rua Antônio Vieira e a Rua Anchieta;

Rua Gustavo Sampaio, lado par, no trecho compreendido entre a Rua Antônio Vieira e a Av. Princesa Isabel;

Rua Antônio Vieira, ambos os lados, exceto nas baias existentes;

Av. Nossa Senhora de Copacabana entre a Av. Princesa Isabel e a Rua Antônio Vieira, exceto nas baias existentes;

Rua Fernando Mendes, ambos os lados, toda a extensão;

Rua Aurelino Leal, trecho entre a Rua Gustavo Sampaio e a Av. Atlântica, lado direito do sentido de circulação.

Av. Pasteur, ambos os sentidos, em ambos os lados, entre Av. Portugal e a Rua Venceslau Brás, exceto para ônibus e micro-ônibus de turismo, pelo período máximo de 4h, na pista sentido Botafogo, na baia existente junto ao canteiro central, no trecho entre o acesso à Rua Xavier Sigaud e a Av. Venceslau Brás.

Av. Lauro Sodré, ambos os sentidos, em ambos os lados.

Das 23h do dia 30 às 6h do dia 1º

Rua Tonelero, ambos os lados, toda extensão;

Av. Princesa Isabel, ambos os sentidos, ambos os lados;

Av. Prado Júnior, ambos os lados, inclusive nas baias existentes;

Rua Belford Roxo, no trecho junto à Praça do Lido, ambos os lados;

Rua Ronald de Carvalho: no trecho junto à Praça do Lido, ambos os lados

Rua Ministro Viveiro de Castro, ambos os lados, no trecho compreendido entre as ruas Ronald de Carvalho e Duvivier;

Rua Duvivier, ambos os lados, toda extensão;

Rua Rodolfo Dantas, ambos os lados (inclusive nas baias);

Rua República do Peru, ambos os lados (inclusive nas baias), no trecho entre as avenidas Atlântica e Nossa Senhora de Copacabana;

Rua Paula Freitas, ambos os lados, no trecho entre as Avenidas Atlântica e Nossa Senhora de Copacabana;

Rua Hilário de Gouveia, ambos os lados, no trecho entre a Rua Barata Ribeiro e a Av. Nossa Senhora de Copacabana;

Rua Siqueira Campos, lado direito, no trecho entre a Rua Henrique Oswald e a Rua Tonelero;

Rua Siqueira Campos, ambos os lados, no trecho entre a Rua Tonelero e a Av. Atlântica (inclusive nas baias);

Rua Siqueira Campos, junto à edificação de número 143, no bolsão de estacionamento existente.

Rua Figueiredo de Magalhães, ambos os lados, entre a Av. Atlântica e a Rua Joseph Bloch (inclusive nas baias);

Rua Santa Clara: Trecho entre a Rua Henrique Oswald e a Rua Tonelero, lado direito do sentido do tráfego; trecho entre Tonelero e Av. Atlântica, em ambos os lados;

Rua Constante Ramos, ambos os lados, entre as avenidas Nossa Senhora de Copacabana e Atlântica;

Rua Bolívar, toda a extensão, ambos os lados;

Rua Xavier da Silveira, ambos os lados, entre a Rua Barata Ribeiro e a Av. Atlântica (inclusive nas baias);

R. Miguel Lemos, ambos os lados (inclusive nas baias), toda a extensão;

Av. Henrique Dodsworth, ambos os lados;

Rua Joaquim Nabuco, ambos os lados, toda extensão;

Rua Bulhões de Carvalho, entre a Rua Gomes Carneiro e a Av. Rainha Elizabeth da Bélgica;

Av. Beira Mar, em ambos os lados, em ambas as pistas de rolamento, no trecho compreendido entre a Av. Rio Branco e o Largo da Glória;

Praia do Flamengo, em ambos os lados, em ambos os sentidos;

R. Real Grandeza, ambos os lados, no trecho entre a R. Mena Barreto e o Túnel Alaor Prata (Túnel Velho);

R. da Passagem, Exceto nas baias;

Praia de Botafogo, entre a R. Voluntários da Pátria e a R. São Clemente;

Praça Pimentel Duarte, em ambos os lados, junto ao Clube Guanabara;

Av. das Nações Unidas, junto ao canteiro central, em ambos os lados, e/f a Praça Pimentel Duarte.

Av. Epitácio Pessoa, pista junto às edificações, lado esquerdo do sentido de circulação, ao longo do bordo junto à alça de subida do Viaduto Augusto Frederico Schmidt, lado oposto ao trecho compreendido entre às edificações de nºs 2.142 e 2.256;

Rua Teixeira de Melo, em ambos os lados, no trecho entre a Av. Viera Souto e a Rua Visconde de Pirajá, inclusive nas baias;

Rua Jangadeiros, no trecho entre a Rua Visconde de Pirajá e a Rua Prudente de Morais, inclusive na baia junto à Praça General Osório;

Rua Barão da Torre, ambos os lados, entre a Rua Teixeira de Melo e a Rua Vinícius de Moraes;

Rua Joana Angélica, ambos os lados, entre Rua Prudente de Moraes e Av. Epitácio Pessoa;

Rua Farme de Amoedo, entre a Av. Vieira Souto e a Rua Prudente de Morais, ambos os lados;

Av. Vieira Souto, em ambos os lados, em ambos os sentidos, inclusive nas baias do canteiro central (exceto para ônibus linhas regulares, das 22h do dia 31/12às 05h do dia 01/01).

Das 23h do dia 30 às 10h do dia 1º

Av. Atlântica: pista junto às edificações, no trecho entre a Av. Princesa Isabel e a Rua Joaquim Nabuco, ambos os lados, inclusive nas baias de estacionamento;

Av. Atlântica, pista junto à orla da praia, no trecho entre a Av. Princesa Isabel e a Praça Alm. Júlio de Noronha (Leme).

Das 7h do dia 31 às 6h do dia 1º

Proibição de Estacionamento nos arredores da Estação Metrô Arcoverde

Rua Marechal Mascarenhas de Morais, lado direito do tráfego, entre as ruas Tonelero e Barata Ribeiro (Operação Metrô – saída do público).

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES