Veja íntegra da ação que pede a suspensão do juiz das garantias

Podemos e do Cidadania acionaram o Supremo Tribunal Federal, (STF) neste sábado (28/12/2019), em uma tentativa de barrar o dispositivo de juiz das garantias, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), nesta semana.

A ação a ser apresentada pede a suspensão da medida com caráter liminar (provisório, porém de imediato) e a inconstitucionalidade da figura do juiz das garantias, alegando que a mudança cabe ao Poder Judiciário. Além disso, a peça ainda argumenta que não há uma previsão de impacto no Orçamento.

A ideia inicial, segundo o líder do Podemos no Senado, Alvaro Dias(foto em destaque), era esperar até o dia 19 de janeiro para protocolar a ação no Supremo. Isso porque a partir desta data, quem assume o comando do plantão no STF é o ministro mais identificado como apoiador da Lava-Jato Luiz Fux – que já foi sorteado relator.

O plantonista atual é o presidente Dias Toffoli, que já se manifestou a respeito, apoiando a sanção do presidente Bolsonaro e dizendo que o juiz das garantias é “factível”. Se considerar a ação como urgente, Toffoli pode puxar para si a decisão. Caso contrário, Fux decidirá quando assumir o plantão.

