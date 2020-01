Veja quem são as vítimas do acidente com avião ucraniano no Irã

Um avião ucraniano caiu na manhã desta quarta-feira (8) em Teerã, no Irã, logo após decolar do aeroporto internacional da cidade. A aeronave levava 176 pessoas a bordo – 9 tripulantes e 167 passageiros. Ninguém sobreviveu. (Veja lista com os nomes ao final da reportagem).

As pessoas tinham 7 nacionalidades: 82 do Irã; 63 do Canadá; 11 da Ucrânia; 10 da Suécia; 4 do Afeganistão; 3 do Reino Unido; e outros 3 da Alemanha. 16 passageiros tinham no máximo 10 anos de idade. Veja quem eram algumas das vítimas do acidente: A mais nova: Kurdia Molani, nascida em 2018 Na foto, Kurdia Molani, nascida em 2018, aparece com a mãe, Evin Arsalani, que também estava no avião. O pai da menina, Hiva Molani, também morreu no acidente. — Foto: Reprodução/Facebook Evin Arsalani A passageira mais nova era uma menina de 1 ano:Kurdia Molani, nascida em 2018, estava no avião com os pais,Evin ArsalanieHiva Molani. Em entrevista à rede de televisão canadense CBC, A companhia aérea divulgou a lista com os nomes dos 167 passageiros que estavam a bordo e seu ano de nascimento. A lista não inclui a tripulação do avião. Esta reportagem está em atualização. QUEDA DE AVIÃO NO IRÃ COM 176 A BORDO

