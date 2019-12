Vídeo de ataque ao Porta dos Fundos é verdadeiro, mas polícia ainda investiga autores

Um vídeo que mostra o ataque à produtora do grupo Porta dos Fundos é verdadeiro, mas ainda não se sabe quem são os seus autores, afirmou a Polícia Civil do Rio de Janeiro em entrevista coletiva nesta quinta (26).

Segundo o delegado Marco Aurélio de Paula Ribeiro, a gravação que mostra homens encapuzados arremessando coquetéis molotov no edifício na madrugada desta terça (24), que está circulando nas redes sociais desde quarta (25), é compatível com as imagens de câmeras de segurança do local.

No vídeo, um grupo que se identifica como o “Comando de Insurgência Popular Nacionalista da Grande Família Integralista Brasileira” reivindica o ataque e critica o Porta dos Fundos.

Antes das imagens do atentado, um homem aparece sentado lendo um manifesto à frente de outros dois integrantes que estão em pé, com os braços cruzados. Todos vestem toucas ninja e roupas da cor verde escuro.

O homem sentado se apoia sobre uma mesa, na qual uma bandeira do Império está estendida. Na parede, foi pendurada uma bandeira com o símbolo do integralismo —movimento de inspiração fascista, nacionalista e autoritária, pautado na defesa dos valores religiosos e conservadores.

O homem diz que o ataque foi uma “ação direta revolucionária”, que buscou “justiçar os anseios de todo povo brasileiro contra a atitude blasfema, burguesa e antipatriótica” do Porta dos Fundos.

A princípio, a delegacia de Botafogo registrou o crime como explosão e tentativa de homicídio contra um vigilante que estava no prédio naquela noite e apagou o fogo.

“De fato teve explosão no local, e uma pessoa não morreu por circunstâncias alheias aos agressores”, disse o delegado Fábio Baruck, subsecretário de planejamento operacional. O ato não foi considerado terrorismo, mas ele diz que nenhuma hipótese é descartada ainda.

O que a polícia sabe é que ao menos quatro homens participaram diretamente da ação, dois em uma moto e dois em um carro. As placas já foram identificadas e as características físicas dessas pessoas foram mapeadas, mas segundo Ribeiro, que é titular da delegacia de Botafogo, ainda não se sabe os nomes delas.

Todos que estavam próximos à produtora no momento da explosão estão sendo ouvidos, e os donos dos veículos serão chamados para depor. O setor de inteligência da Polícia Civil e a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) também trabalham no caso.

Questionado sobre a relação do atentado com o “Especial de Natal Porta dos Fundos: a Primeira Tentação de Cristo”, ele respondeu apenas que “existe essa possibilidade”. “Não posso dar certeza sobre motivação no início da investigação”, declarou.

O filme retrata um Jesus gay (Gregorio Duvivier), que se relaciona com o jovem Orlando (Fábio Porchat), e um Deus mentiroso (Antonio Tabet) que vive um triângulo amoroso com Maria e José.

Até a última sexta (20), já havia no país ao menos sete ações na Justiça contra o serviço de streaming Netflix, onde o conteúdo está disponível, ajuizadas por lideranças de igrejas cristãs que se sentiram ofendidas com a paródia bíblica.

Antes da entrevista coletiva, os delegados responsáveis pelo caso se reuniram na manhã desta quinta com o ator João Vicente e um advogado. “A gente não está falando aqui sobre o Porta dos Fundos, a gente está falando sobre liberdade de expressão”, declarou o artista à imprensa.

“A gente tem um ato violento que aconteceu e que a gente não vai deixar que aconteça. A gente confia totalmente no trabalho da polícia, por isso viemos fazer essa reunião aqui hoje. A gente precisa cortar esse mal pela raiz”, concluiu.