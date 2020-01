Vídeo mostra bombas e correria no fim do Bloco da Favorita

Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, no fim do Bloco da Favorita. O evento ocorreu nesse domingo (12/01/2020) e terminou com correria, gás lacrimogênio e pancadaria.

A festa começou às 13h e recebeu, segundo estimativa da Riotur, 300 mil pessoas.

Cerca de uma hora depois do último show, contudo, uma confusão generalizada tomou conta da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na altura do Copacabana Palace.

Foliões foram às redes sociais e relataram o pânico vivido durante a confusão. Um deles chegou a divulgar uma foto em que aparece com o nariz cortado e escreve: “Bem-vindos ao carnaval do Rio de Janeiro!”, em tom de ironia.

OMetrópolesprocurou as polícias Civil e Militar, que não se manifestaram. O espaço continua aberto.

Veja imagens da confusão:

Carnaval 2020 começou sem nenhuma novidade!!!#BlocoDaFavorita pic.twitter.com/c5S5t9GxYB — Pablo Drumond ® 🔴⚫ (@Pablo_Drumond78) January 13, 2020

Leia Mais