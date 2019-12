Vídeo mostra detentos em fuga de presídio em Contagem

rebelião no Ceresp. O motim começou depois que nove presos fugiram. A causa ainda ainda não está esclarecida.

Eles exigiram a presença de uma repórter e contaram para ela que o motivo da rebelião era a falta de distribuição de produtos de higiene. Depois, eles decidiram encerrar o motim.

Às 7h05, o trabalho de vistoria do prédio, a contagem e a identificação de todos os detentos eram finalizados.

Fachada do Ceresp Contagem, na Grande BH — Foto: Flávia Cristini/TV Globo

Na madrugada, um grupo de policiais permaneceu dentro da unidade prisional em conversa com os detentos e, segundo o comando do Batalhão de Choque, eles não apresentaram nenhuma reivindicação.

O motim começou por volta de 0h30 quando alguns presos escaparam. Havia 195 e a capacidade do Ceresp, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é para 95 internos provisórios.

Segundo a PM, os fugitivos deixaram o local pela porta da frente. A forma como conseguiram agir dessa forma será apurada.

A polícia informou que a rebelião durou cerca de quatro horas e não houve feridos. Paredes e grades foram quebradas.

Durante todo o tempo, foi intensa a movimentação de carros do Batalhão de Choque, do Comando de Operações Especiais, dos bombeiros e do sistema prisional.

Houve também o apoio de cães e um forte esquema foi montado para invadir o Ceresp, se fosse necessário.

Detentos fogem de presídio de Contagem, na Grande BH

“A situação está estabilizada e agora é feita a contagem dos presos”, disse pela manhã o comandante do Batalhão de Choque, tenente-coronel Juliano Trant.

Trant falou ainda que os presos serão retirados das celas e alguns transferidos para outras cadeias. Ele salientou que não houve feridos.

Por nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, informou que está realizando todos os procedimentos necessários para apurar as circunstâncias do tumulto iniciado na madrugada desta sexta-feira.

Ainda segundo a Sejusp, a unidade encontra-se com a ordem restabelecida e o número exato de foragidos será divulgado posteriormente, ao final dos procedimentos de segurança que estão sendo realizados.