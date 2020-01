Vídeo mostra homem ateando fogo em morador de rua na Zona Leste de SP; polícia procura suspeito de matá-lo

O vídeo mostra um homem, usando roupas pretas, fazendo uma pequena fogueira perto de onde o morador dormia com sua carroça. Em seguida, o homem joga o que parece ser combustível, provocando uma explosão. Na sequência, o criminoso foge. No local, foi encontrado um galão de gasolina.

Duas pessoas que passavam pelo local em um carro param ao verem o homem em chamas. Outro homem também corre para ajudar a apagar as chamas do corpo do morador de rua.

Atenção: As imagens abaixo são fortes.

Vídeo mostra homem ateando fogo em morador de rua na Mooca

O caso foi registrado como crime de lesão corporal no 56º Distrito Policial (DP), da Vila Alpina, mas será investigado pelo 18º DP, do Alto da Mooca.

O galão de gasolina foi apreendido e passará por perícia no Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Técnico-Científica.

A polícia está em busca de outras imagens que possam ajudar a esclarecer o caso.

Morador de rua sofre queimaduras enquanto dormia na Mooca

Outro vídeo, este feito por moradores, mostra o momento que pessoas tentam apagar as chamas que atingiam a vítima, por volta da 1h de domingo, na Rua Celso de Azevedo Marques, na esquina com a Rua Etiópia. Carlos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com queimaduras de segundo e terceiro graus nas pernas, costas, tórax e rosto.

De acordo com o boletim de ocorrência, o morador não soube informar como sofreu as queimaduras, já que o incêndio foi iniciado enquanto ele estava dormindo perto da via, sob uma marquise em frente a um supermercado. As marcas na parede mostram que as chamas atingiram 4 metros de altura.

Imagens feitas por moradora de prédio mostram fogo em morador de rua e chegada do resgate em São Paulo — Foto: Arquivo Pessoal

Vizinhos do supermercado ficaram indignados com o que aconteceu com o morador de rua.

“Tinha mais de um ano que ele estava morando debaixo da marquise. Ele vinha com a carroça, catava papelão, mas ele não mexia com ninguém”, disse o desenhista João Elieser Júnior. “O pessoal dava alguma coisa para ele comer. Coisa de bebida, droga, ninguém viu nada disso”.