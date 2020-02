Vídeo mostra homem disparando em ato em que Cid Gomes foi baleado

Cid pilotava o veículo para tentar furar o bloqueio feito por policiais encapuzados no 3º Batalhão da Polícia Militar do município. Um grupo segurava uma grade para tentar impedir a passagem do veículo, que acelerava na direção dos manifestantes. Os disparos que aparecem no vídeo partiram da parte de trás do veículo, que estava rodeado por manifestantes.

Na manhã desta quinta-feira, Cid recebeu alta da UTI do Hospital do Coração de Sobral e foi levado para a enfermaria, onde seguirá internado. De acordo com boletim divulgado pela unidade, o quadro de saúde do senador licenciado “evoluiu sem intercorrência nas últimas horas, mantendo-se hemodinamicamente estável e com padrão respiratório normal”.

Câmera registra momento em que atirador dispara contra Cid Gomes — Foto: Reprodução

Cid Gomes organizava uma ação contra os policiais que tentava barrar o trabalho da Polícia Militar no batalhão de Sobral. Pessoas encapuzadas esvaziaram pneus de carros da polícia para impedir o trabalho dos agentes de segurança na ruas.

Em frente ao bloqueio dos policiais, utilizando uma retroescavadeira, o senador pediu que os policiais deixassem o local: “Vocês têm cinco minutos pra pegarem os seus parentes, as suas esposas e seus filhos e sair daqui em paz. Cinco minutos. Nem um a mais”, afirmou Cid, em um megafone antes de ser baleado.

Antes do ataque ao senador, homens encapuzados haviam passado em carros da PM pelas ruas de Sobral ordenando que comerciantes fechassem as portas. Na Grande Fortaleza, quatro unidades policiais foram atacadas por grupos de encapuzados e mascarados nesta quarta. Foram levados carros da polícia, e pneus de carros oficiais e particulares foram furados, esvaziados e rasgados.

Nesta quarta-feira, o ministro da Justiça, Sergio Moro, autorizou o envio de tropa da Força Nacional para o estado, após pedido do governador Camilo Santana (PT). Um grupo de militares embarcou de Brasília para o Ceará nesta quinta.

Paralisação por aumento salarial

Um projeto que tramita na Assembleia Legislativa do Ceará prevê aumento do salário de soldado militar de R$ 3,2 mil para R$ 4,5 mil, em reajuste progressivo até 2022.

Um grupo de policiais insatisfeito com a proposta e interessado em um aumento maior realiza desde terça-feira (18) atos que a Secretaria da Segurança Pública do Ceará considera “motim” e “vandalismo”.

Em 2017, decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) considerou ilegais greves de policiais militares e agentes penitenciários. A maioria dos ministros entendeu que, por se tratar de um braço armado do Estado, a polícia não pode fazer paralisação. A decisão teve repercussão geral, ou seja, vale para todos os casos de greve de polícias que cheguem à qualquer instância da Justiça.

A decisão do Supremo cita o artigo 144 da Constituição Federal, que considera os seguintes órgãos como sendo de segurança pública:

Polícia Federal

Polícia Rodoviária Federal

Polícia Ferroviária Federal

Polícias Civis

Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares

Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital