Viradouro é a campeã do carnaval 2020 do Rio

OG1acompanhou ao vivo a apuração das notas, que aconteceu na tarde desta quarta-feira (26), diretamente da Sapucaí. Veja aqui.

Viradouro é a campeã do carnaval do Rio

O enredo “Viradouro de alma lavada” falou sobre o grupo das Ganhadeiras de Itaupã, quinta geração de mulheres que lavavam roupa na Lagoa do Abaeté e faziam outros serviços em Salvador em busca da compra de sua alforria.

“[Os carnavalescos] Marcos e Tarcísio corresponderam, conseguiram nos trazer o enredo, dentro de algumas opções. Quando a gente viu esse enredo, a gente se apaixonou, uma história representativa, uma história muito bonita, que nos honrou muito fazer. Tenho certeza que está em festa Itapoã, a Bahia está em festa,” disse o presidente da Viradouro, Marcelo Calil, que também chamou atenção para a renovação dentro da escola desde 2016.

O segundo título da Viradouro no Grupo Especial das Escolas de Samba do Rio de Janeiro foi o primeiro dos carnavalescos Marcus Ferreira e Tarcísio Zanon trabalhando juntos. Eles são casados há quatro anos e assumiram a escola substituindo Paulo Barros, que levou o vice-campeonato para a escola em 2019.

“Me lembro de quando era criança e o primeiro desfile que me apaixonei foi o de 97, com a Explosão do Universo. Poder estar na Viradouro junto com o meu companheiro e trazer o título para Niterói é um sonho realizado. Eu ainda nem estou acreditando, mas estou muito feliz e de alma lavada como diz o enredo”, disse Tarcísio Zanon ao lado do marido Marcus.

A Viradouro contou com apoio de R$ 2,5 milhões da Prefeitura de Niterói. Em nota, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, comemorou o título e disse que o investimento nas agremiações da cidade gera emprego, renda e movimenta a economia.

Carnavalescos da Viradouro se emocionam após vitória da escola

Viradouro recebe troféu de campeã do carnaval 2020 — Foto: Marcos Serra Lima / G1

Integrantes da Viradouro comemoram o título — Foto: Marcos Serra Lima / G1

Veja o resultado final do carnaval 2020 do Rio — Foto: Arte/G1

Veja como foi desfile da Viradouro

A Grande Rio liderou a disputa até o 7º quesito, de Mestre-sala e Porta-Bandeira. A partir deste momento, a Viradouro assumiu o primeiro lugar e levou o troféu.

Posição das escolas quesito a quesito: Grande Rio liderou até o 7º quesito, quando Viradouro assumiu o primeiro lugar no carnaval do Rio — Foto: Guilherme Gomes / G1

Este é o segundo título da Viradouro. A escola de Niterói foi campeã do Grupo Especial do Rio em 1997. Ela ficou anos na Série A. No ano passado, ela foi vice-campeã com um enredo sobre histórias encantadas.

Já a Mangueira, campeã de 2019, ficou na 6º colocação no carnaval deste ano.

Veja o comparativo entre os resultados de 2019 e 2020 no Rio — Foto: Arte/G1

Viradouro ficou anos na Série A e conquistou seu 2º título em 2020 — Foto: Arte/G1

Ranking de títulos no carnaval

Com a vitória neste ano, a Viradouro chegou ao seu 2º título no carnaval do Rio de Janeiro, empatando com Unidos da Capela. A Portela é a maior vencedora, com 22 títulos.

Veja o ranking de títulos do carnaval do Rio — Foto: Arte/G1

O samba tinha influência de afoxé, ritmo baiano, nos batuques e na melodia.

Na comissão de frente, a atleta da seleção brasileira de nado sincronizado Anna Giulia, vestida de sereia, dava mergulhos de até um minuto em um aquário com 7 mil litros de água mineral, representando a Lagoa do Abaeté.

Teve até cocada para o público. Os doces foram distribuídos ao lado das baianas, que representaram as quituteiras. As saias eram bordadas com figuras de abará, tapioca e acarajé.

Íntegra do desfile da Viradouro

Conheça o samba-enredo da Viradouro

O desfile mostrou as atividades que as Ganhadeiras exerciam: lavar roupa, carregar e vender água, cozinhar e vender alimentos, costurar, vender bugigangas etc.

Essas mulheres foram exaltadas no desfile como as “primeiras feministas do Brasil”, pela força que tiveram para ir atrás da liberdade e pela importância para a cultura da Bahia.

Foi o primeiro desfile do casal carnavalescos Marcus Ferreira e Tarcisio Zanon juntos na Viradouro.

Margareth Menezes desfila como destaque em alegoria da Viradouro

Viradouro leva sereia dentro de aquário para a Sapucaí

A cantora Margareth Menezes desfilou como destaque do carro que lembrou as cirandas de roda à beira do mar aberto, uma contribuição das Ganhadeiras à música baiana.

A rainha de bateria, Raissa Machado, pelo sétimo ano na Viradouro, vestiu uma fantasia em homenagem à rainha dos Malês, Luiza Mahin, uma das lideranças da revolta pela libertação dos escravos em Salvador.

O grupo de encerramento se chamava “Lute como uma mulher!”, e levou mulheres negras ligadas à pauta feminista para a avenida.

Unidos do Viradouro: Raissa Machado desfila na Sapucaí — Foto: Daniel Pinheiro/AgNews

Ala dos mestres do brincar da Unidos do Viradouro — Foto: Marcelo Brandt/G1

Unidos do Viradouro: Alá da mercação retrata escravos que vendiam temperos e alimentos no centro de Salvador — Foto: Marcelo Brandt/G1