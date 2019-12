Vítima de naufrágio em Furnas reunia família em rancho todo Natal, diz filho: ‘conhecia tudo lá’

naufrágio de um barco noLago de Furnasainda aguardam notícias dos parentes depois que as buscas foram retomadas neste sábado (28) pelo Corpo de Bombeiros emCarmo do Rio Claro (MG).

DeFranca (SP), o filho do aposentado Sebastião Gomes, de 63 anos, conta que o pai tinha o costume de reunir a família todo Natal no rancho e conhecia bem a região, além de saber nadar.

“Meu pai sabia, meu pai foi criado na beira d’água, meu pai desde quando eu me entendo por gente, ele nasceu e criou lá, meu pai conhecia tudo lá”, afirma Vinicius Leandro Gomes.

O rapaz foi o único da família a permanecer em Franca, enquanto os demais foram acompanhar mais de perto as buscas. Além de Sebastião, duas crianças ainda estão desaparecidas. Os corpos de duas mulheres já foram localizados.

“Minhas irmãs, meu irmão, está tudo pra lá, meu cunhado, o povo está lá. Estão os parentes nossos de Minas lá, acho que estão tudo ajudando a procurar”, diz.

Segundo ele, se não fosse o acidente, o pai passaria o Réveillon com ele em Franca. “Eles tudo iam passar o Natal lá, no ranchinho. Foi minha família quase tudo, só não foi eu e minha irmã. Iam voltar hoje e passar o ano novo aqui”, afirma.

Família desapareceu após barco afundar no Lago de Furnas — Foto: Gabriela Prado/EPTV

O barco de madeira movido a motor onde a família estava virou durante a tarde desta sexta-feira (27). A família mora em Franca, no interior de São Paulo, e estava no Sul de Minas para festas de fim de ano.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. Segundo o capitão corveta Fabio Luis Moreira Jacobucci Bambace, futuro delegado fluvial de Furnas, a Marinha está coordenando as buscas às vítimas do acidente e irá apurar as responsabilidades.

Será instaurado um inquérito para averiguar se os tripulantes usavam ou não colete salva-vidas, se a embarcação era registrada e se o condutor tinha habilitação de acordo com o barco. O prazo para conclusão do inquérito é de 90 dias, podendo ser prorrogado.

Ainda conforme Bambace, a fiscalização das embarcações no Lago de Furnas cabe à Marinha do Brasil, por meio da capitania fluvial de Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte. E que são feitas operações em que são deslocadas viaturas e embarcações para intensificar as fiscalizações.