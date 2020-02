‘Vocês são incríveis’, diz Pabllo Vittar ao animar multidão do Galo da Madrugada pela primeira vez

“Recife, né? Vocês são incríveis”, disse a cantora Pabllo Vittar, que se transformou na atração mais esperada do desfile do Galo da Madrugada, no Centro do Recife, neste Sábado de Zé Pereira (22). Além dela, outros artistas nacionais, como Fafá de Belém, Gaby Amarantos, Marcelo Falcão e Toni Garrido, em um dia marcado por duetos musicais(veja vídeo acima).

Em entrevista aoG1,antes de entrar no trio elétrico, Pabllo afirmou que cantar no Galo da Madrugada era um desejo desde a apresentação no festival no Rec-Beat, em 2019. Um ano depois, a artista foi ovacionada pelo público e teve o nome gritado pelos foliões a cada aparição no camarote oficial.

Pabllo Vittar foi a atração mais esperada no Galo da Madrugada — Foto: Tatiana Notaro/G1

A participação de Pabllo na festa também foi marcada por um atraso, provocado pelo defeito em um trio elétrico em que estava a sambista Gerlane Lops. O veículo quebrou na Rua Imperial, uma das principais do circuito do Galo.

Após duas horas de espera, Vittar desabafou ao ver o trio puxado pelo cantor pernambucano Romero Ferro. “Até que enfim”, disse.

Galo da Madrugada levou milhares de foliões às ruas do Recife — Foto: Reprodução/TV Globo

Mas quando ela subiu no trio, não teve quem ficasse parado. O tumulto para ver Pabllo foi tão grande que a organização do Galo da Madrugada precisou pedir que ela saísse da passarela para que as pessoas deixassem o trio passar.

A organização do Galo da Madrugada comentou que a reação do público por Pabllo nunca tinha sido vista nos desfiles anteriores. Depois que Pabllo subiu no trio com Romero Ferro e Michelle Melo, novamente foi preciso pedir aos foliões que dessem passagem ao trio.

Desfile do Galo da Madrugada agita Recife por quase dez horas

Os desfiles do Galo começaram, pontualmente, às 9h. O foguetório anunciou a saída dos mais de 30 trios, que se transformaram em palco para duetos entre artistas, muitas vezes, de gêneros musicais diferentes(veja vídeo acima).

O primeiro carro da fila foi a frevioca e, depois, houve uma sequência quase ininterrupta, quebrada apenas por carros alegóricos alusivos à obra do xilogravurista J. Borges, homenageado do Galo da Madrugada em 2020.

O cantor Almir Rouche, puxando trio e fã declarado do Galo da Madrugada, disse que “nasceu de novo” no dia 23 de julho de 2019. Almir sofreu um AVC ano passado, mas se recuperou. “Agradeço a Papai do Céu por ele ter me dado oportunidade de estar aqui de novo”, disse ao público.

Duetos de artistas no Galo da Madrugada animam multidão de foliões

Fafá de Belém, comemorando 10 anos de Galo e 45 de carreira, puxou o trio com o cantor Gustavo Travassos(veja vídeo acima).

O dueto dela com Otto foi cheio de carinho entre os dois. “Eu amo essa terra”, disse a cantora. “E Pernambuco ama você, Fafá”, respondeu Otto.

Armandinho, que estava na programação puxando trio com Bia Villa-Chan, não conseguiu chegar a tempo por problemas com a companhia aérea. Sérgio Loroza e Marrom Brasileiro fizeram dueto pouco antes do meio-dia.

“É muito difícil neste país ver um preto protagonista, é Serjão é preto e protagonista”, disse. “Estamos mudando a história desse país e podemos fazer uma coisa muito mais legal”, afirmou o carioca, elogiando a cultura pernambucana.

Gaby Amarantos e Nena Queiroga cantam juntas no Galo da Madrugada — Foto: Reprodução/TV Globo

O camarote oficial do Galo recebeu artistas e convidados: os cantores Gaby Amarantos, Otto, Lula Queiroga, Silvério Pessoa e Toni Garrido estiveram presentes.

Gaby está fazendo 10 anos de presença no carnaval do Recife, oito no Galo. “Comecei em 2010 no Rec- Beat e é sempre uma festa que me surpreende”, disse aoG1. “Aqui vemos cada vez mais a pauta da inclusão, colocando mulheres e negros em evidência”, elogiou Gaby.

Otto, Lula Queiroga e Silvério Pessoa no Camarote do Galo da Madrugada — Foto: Tatiana Notaro/G1

A cantora foi ao camarote acompanhada da atriz Suzana Pires, que divulga o filme “De perto ela não é normal”, que estreia em abril e tem Gaby no elenco.

A apresentação da cantora Priscila Senna, na noite de abertura do carnaval do Recife, na sexta-feira (21), no Marco Zero, foi muito comentada no camarote oficial do Galo. A cantora Michelle Melo disse que o show de Priscila foi emocionante.

Gaby também ficou entusiasmada com o show da Musa. “A primeira vez dela no carnaval foi em um show meu, em 2016. É assim que tem que ser, as artistas da periferia, as mulheres, ocupando seus espaços”, afirmou Gaby.

Durante o desfile do Galo, o operador de áudio daTV GloboKlauber Costa Estrela foi vítima de um assalto e de agressões. Segundo o irmão dele, Kleber Estrela, que também trabalha na emissora, pelo menos 20 homens participaram da abordagem.

“Ele estava saindo da Rua Imperial e indo para a Praça Sérgio Loreto, quando foi assaltado. Ele chegou até o local onde estava outra equipe de transmissão todo machucado, com a camisa rasgada e reclamando de dor”, contou Kléber.

Operador de áudio da TV Globo Klauber estrela foi agredido e ficou machucado durante Galo da Madrugada — Foto: Kleber Estrela/WhatsApp

Segundo o irmão do operador de áudio, bombeiros ajudaram a fazer o socorro e colocaram a vítima sobre uma maca para levar para a unidade de saúde. “Deitei ele no chão. A dor estabilizou um pouco, mas, a qualquer momento, pode voltar a doer”, disse.

Kléber disse, ainda, que pediria ajuda para registrar a queixa na delegacia. Por volta das 17h30, Klauber foi levado pelos bombeiros para o hospital.

Por volta das 17h, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) divulgou uma nota sobre o trabalho das polícias no desfile do Galo da Madrugada. De acordo com a SDS, “o desfile do Galo da Madrugada transcorreu, ao longo da manhã e da tarde, dentro da normalidade”.

A pasta disse, ainda, que foram registrados “princípios de brigas ou tentativas de desordem”, que “foram reprimidos de imediato pela Polícia Militar”. Ainda segundo a SDS, o posto montado na Estação Central do Metrô, com serviços de Polícia Civil, Científica e Juizado do Folião, atendeu “poucos casos de violência, porte de armas ou drogas”.

A secretaria informou que 4.445 profissionais de segurança foram empregados no Galo. Um balanço detalhado do Carnaval será divulgado na quinta-feira (27).